De no creer: Nacho Álvarez defendió a las murgas y a Carlos Negro y lo acusan de "ensobrado"

Esto ya fue demasiado y encedió las redes porque increíblemente, los frenteamplistas defendían su comentario y los derechosos gritaban: "Traición".

¿Nacho Álvarez del Frente Amplio?

Al ver el rumbo que tomaban los acontecimientos, Nacho Álvarez salió a defenderse y tiró más leña al fuego:

"Al escuchar que “me cambié de bando” por conveniencia o porque me ensobraron, confirmo la estrechez mental y la pequeñez moral de tantos. Primero porque en ninguno de mis últimos posteos hablé de izquierda o derecha, sino a favor de la libertad de expresión en el caso de la murga, y del exceso de pedir la renuncia del ministro por lo ocurrido. De hecho, el propio Negro Da Silva ha dicho que “ocurre en las mejores familias”; y dudo que se haya pasado para el FA. En definitiva: si no opino como vos o la mayoría de los de tu tribu, pasé a ser de los otros. Pero las tribus son para los indios. Prefiero ser el Llanero Solitario", respondió.

Entonces, sus seguidores ofendidos mal porque su antiguo ídolo defendiera a Carlos Negro y a las letras de las murgas, no se lo perdonaron y no escatimaron adjetivos para descalificarlo. Lo llamaron "traidor", "veleta", "mugriento", "ensobrado", "grano en el orto", entre otras cosas peores.

Y el Nacho no reculó: "Lo único cierto es lo de grano en el orto", respondió con humor.

Cosa de no creer, ahora resulta que el Nachito resultó ser frenteamplista.