Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Carlos Negro |

La polémica del fin de semana

De no creer: Nacho Álvarez defendió a las murgas y a Carlos Negro y lo acusan de "ensobrado"

Como en el reino del revés, la polémica del fin de semana fue que ahora acusan de "zurdo" (¿?) a Nacho Álvarez.

Nacho Álvarez acusado de traidor por sus propios seguidores.

Nacho Álvarez acusado de traidor por sus propios seguidores.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Convengamos en que en la política uruguaya ya no hay muchas cosas de las cuales asombrarse, pero que al comunicador radial Nacho Álvarez lo tilden de zurdo y "ensobrado" sus propios seguidores, ya rompe todos los esquemas. Pero sucedió.

Defendió a Carlos Negro

El periodista, habitual detractor de la izquierda y el Frente Amplio, salió en defensa del ministro el Interior, Carlos Negro, por el accidente de tránsito del que fue protagonista y dijo: "Saben bien que no soy del palo, pero acá no hubo dolo. Se comió un cartel de PARE -como todo el mundo- y no se había percatado del vencimiento de la libreta -como tantos-. Que sea el responsable último de la Policía de Tránsito, no supone que no pueda cometer una infracción. Si subimos tanta la vara, no va a quedar nadie. Sentido común, y dejemos la política menor".

Y como si fuera poco defendió la letra de Doña Bastarda: "Me parece ridícula y peligrosa la censura de esta murga, por más retrógrada que sea. No hay apología del delito ni discriminación, y me preocupa más que haya “calificadores” del Inau decidiendo qué se puede decir sobre un tablado. Si los guiones tienen que ser aptos para todo público, vayan cantando la retirada", escribió.

Esto ya fue demasiado y encedió las redes porque increíblemente, los frenteamplistas defendían su comentario y los derechosos gritaban: "Traición".

¿Nacho Álvarez del Frente Amplio?

Al ver el rumbo que tomaban los acontecimientos, Nacho Álvarez salió a defenderse y tiró más leña al fuego:

"Al escuchar que “me cambié de bando” por conveniencia o porque me ensobraron, confirmo la estrechez mental y la pequeñez moral de tantos. Primero porque en ninguno de mis últimos posteos hablé de izquierda o derecha, sino a favor de la libertad de expresión en el caso de la murga, y del exceso de pedir la renuncia del ministro por lo ocurrido. De hecho, el propio Negro Da Silva ha dicho que “ocurre en las mejores familias”; y dudo que se haya pasado para el FA. En definitiva: si no opino como vos o la mayoría de los de tu tribu, pasé a ser de los otros. Pero las tribus son para los indios. Prefiero ser el Llanero Solitario", respondió.

Entonces, sus seguidores ofendidos mal porque su antiguo ídolo defendiera a Carlos Negro y a las letras de las murgas, no se lo perdonaron y no escatimaron adjetivos para descalificarlo. Lo llamaron "traidor", "veleta", "mugriento", "ensobrado", "grano en el orto", entre otras cosas peores.

Y el Nacho no reculó: "Lo único cierto es lo de grano en el orto", respondió con humor.

Cosa de no creer, ahora resulta que el Nachito resultó ser frenteamplista.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar