Debuta Uruguay y Bielsa "no tiene ningún secreto": Viñas se mete en el once

La única excepción fue el 1-0 sobre Egipto en Rusia 2018, cuando un cabezazo agónico de José María Giménez a los 89 minutos le dio los tres puntos al equipo dirigido por Óscar Washington Tabárez.

El once de Bielsa

Este domingo hizo el entrenamiento y ensayo general previo al duelo con los asiáticos. Giorgian de Arrascaeta y Ronald Araujo, lesionados y en recuperación, siguen con trabajos diferenciados y no estarán a la orden para el lunes.

Los que lentamente se van poniendo a tiro son Joaquín Piquerez y José María Giménez, ambos seguramente en el banco de suplentes y a disposición si el entrenador rosarino los necesitara en el cotejo.

Entre las principales decisiones que se proyectan pasan por Fernando Muslera en el arco, Matías Viña como lateral izquierdo y Federico Viñas detrás de Darwin Núñez.

De esta forma, el once que se encamina es con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte; Federico Valverde, Federico Viñas, Maximiliano Araújo; y Darwin Núñez.

Bielsa y la forma de jugar

El entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Marcelo Bielsa, pasó por la conferencia de prensa previa al debut de este lunes a las 19 horas en Miami ante Arabia y dejó varios conceptos importantes: “La forma en que jugamos no tiene ningún secreto".

“Lo del vuelo no nos generó ninguna complicación”, comenzó diciendo el DT argentino sobre la demora en la salida desde México para llegar a la cita por problemas con el papeleo que no realizó la FIFA.

Bielsa, al responder sobre el equipo titular ante los árabes, tampoco tuvo reparos en mencionar: “Siempre se lo doy primero a los jugadores, pero, de todas maneras tengo la sensación de que ustedes no necesitan de mí para saber cómo vamos a formar”.

“La confección del equipo siempre responde a dos centrales, dos laterales, un volante de confección, otro ofensivo, otro intermedio, dos extremos y un nueve”, dijo y con eso dejó al descubierto la forma en que utilizará a Viñas y Darwin Núñez.

“La forma en que jugamos no tiene ningún secreto”, siguió argumentando y fue a más: “Tratamos de elaborar la salida, la posesión, atacar con mucha gente, estar más en el campo rival, recuperar rápido la pelota y tener una buena relación entre la posesión y el peligro que creamos. Eso son intenciones que después hay que confirmar y mucho depende de lo que seamos capaces y también de la oposición que se presente”.