Plaza Colonia sin mañana: debe ganar esta noche para mantener la ilusión de la permanencia

El equipo patablanca debe si o si ganar esta noche para llegar a la última fecha con posibilidad de mantener la categoría. Si empata, deberá sumar de a tres el próximo fin de semana y aguardar por una derrota de Progreso para ir a un partido repechaje. Si gana los dos partidos y Progreso o Wanderers no logran sumar de a tres en la última fecha, los colonienses mantendrán la categoría.