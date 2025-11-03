Plaza Colonia sin mañana: debe ganar esta noche para mantener la ilusión de la permanencia

Esta noche se estará cerrando la penúltima fecha del Torneo Clausura, en el que Peñarol ya se consagró campeón y que esta noche podrá decretar el descenso de Plaza Colonia a la Segunda División. Los patablancas necesitan ganar para llegar con posibilidad de permanencia a la última fecha.
El encuentro entre Plaza Colonia y Cerro Largo, comenzará a las 19:00 horas de nuestro país en el Estadio Juan Prandi de la ciudad coloniense. El encuentro será arbitrado por Hernán Heras, quien estará junto a Horacio Ferreiro, Juan Álvarez y Bruno Sacarelo como cuarto árbitro. En el VAR estarán Diego Dunajec y Carlos Barreiro.
El equipo patablanca debe si o si ganar esta noche para llegar a la última fecha con posibilidad de mantener la categoría. Si empata, deberá sumar de a tres el próximo fin de semana y aguardar por una derrota de Progreso para ir a un partido repechaje. Si gana los dos partidos y Progreso o Wanderers no logran sumar de a tres en la última fecha, los colonienses mantendrán la categoría.