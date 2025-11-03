La lucha de Nacional y Peñarol por mantener la mayor parte del porcentaje del nuevo contrato de los derechos de televisión del fútbol uruguayo, dio un vuelco cuando los tricolores decidieron abrirse del carbonero y continuar esa "lucha" de manera independiente.
juntos pero separados
Nacional se desmarcó de Peñarol en la lucha por los ingresos del nuevo contrato de TV
“El motivo al parecer es que Peñarol reclamó por las ayudas económicas que reciben desde AUF y Conmebol, los árbitros y el arreglo con Cerro", aseguró Ruglio.