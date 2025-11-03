Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | derechos de televisión | Vairo

juntos pero separados

Nacional se desmarcó de Peñarol en la lucha por los ingresos del nuevo contrato de TV

“El motivo al parecer es que Peñarol reclamó por las ayudas económicas que reciben desde AUF y Conmebol, los árbitros y el arreglo con Cerro", aseguró Ruglio.

Por Redacción Caras y Caretas

La lucha de Nacional y Peñarol por mantener la mayor parte del porcentaje del nuevo contrato de los derechos de televisión del fútbol uruguayo, dio un vuelco cuando los tricolores decidieron abrirse del carbonero y continuar esa "lucha" de manera independiente.

Según escribió el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, en un estado de WhatsApp, la decisión de que no iban a continuar "trabajando junto a Peñarol en el porcentaje de reparto de ingresos de la TV", se la comunicó su par tricolor, Ricardo Vairo.

El motivo al parecer es que Peñarol reclamó por las ayudas económicas que reciben desde AUF y Conmebol, los árbitros y el arreglo con Cerro donde involucraban a Peñarol”, aseguró el presidente carbonero.

En su estado de WhatsApp, Ruglio aseguró su "respeto siempre" a las decisiones de otros clubes y a Vairo, a quien catalogó de "caballero", pero manifestó que le es "raro que por quejarnos de cosas injustas se molesten así".

