Sociedad Rodríguez | Jey Mammon | periodista

Para romper el hielo

Victoria Rodríguez y Jey Mammon protagonizaron un cruce caliente en vivo

Jey Mammon fue entrevistado por Victoria Rodríguez y la periodista hizo una pregunta que "incomodó" al argentino.

Jey Mammon y Victoria Rodríguez
Por Redacción de Caras y Caretas

Jey Mammon, el argentino que vino a Uruguay a presentar su espectáculo protagonizó en el estudio de Radio Universal, un duro cruce con Victoria Rodríguez, conductora de Punto de Encuentro.

Mammon había sido convocado para hablar de su show "Jey de Girafa", un espectáculo que se presenta en el Río de la Plata. Sin embargo, apenas se sentó, la periodista al frente del micrófono, le soltó el baldazo de agua helada: la denuncia de 2023 por abuso.

El hielo que nadie quería romper

"Tarde o temprano esto iba a aparecer", atinó a decir la conductora con el aire de quien cumple un deber. Y, para demostrar que el tema le era ajeno a su memoria reciente, le preguntó por "Lucas... ¿ cómo era el apellido?" del denunciante.

El artista la corrigió de inmediato, con ese tono entre agradecido y acorralado. "Si no se acuerda el apellido, es porque no es parte de mi vida actual", espetó Mammon, mientras deshacía en elogios al público uruguayo, a ver si con tanto cariño evitaba la emboscada.

La Rodríguez insistió, alegando el "no podía no preguntar", Mammon, ya sin paciencia se enfrentó :

"Yo este tema lo cerré en Buenos Aires, hablé en el programa de Mirtha Legrand. Acá en Uruguay nunca lo hablé... pero todo llega. ¡En función de mi agradecimiento, me veo en la obligación de hablarlo!"

De confusiones y prescripciones sobre el casi de Mammon

El clímax llegó cuando Rodríguez (que confundía a Benvenuto con "Bustamante"), pidió "dar contexto", a lo que Jey Mammon no se guardó la ironía: "Vos tampoco tenés contexto, porque no te acordás del nombre."

El humorista tuvo que dar las explicaciones que no quería: "Fue una relación de hace 17 años... el delito prescribió y soy inocente." Pero la conductora recordó que "en Uruguay los delitos de abuso no prescriben".

"Me voy a retirar. Las denuncias falsas son condenables, supongo que en Uruguay también. Estamos dando vueltas sobre un tema del que no vamos a salir nunca" dijo Mammon.

Entre propuestas de abandonar el estudio y peticiones de "pausa para el respiro", el humorista clamó: "No tengo superado que me traten como en una inquisición."

