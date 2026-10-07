Nacional confirmó la entidad de la lesión de Luis Mejía

A pesar del triunfo ante MC Torque el pasado lunes, Nacional sufrió momentos de incertidumbre ante la lesión de Luis Mejía que se tuvo que retirar en el transcurso de la primera mitad por lesión.
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En las últimas horas, el club anunció que el panameño sufrió una “lesión miotendinosa del tríceps sural”, por lo que se estima que estará como mínimo un mes afuera de las canchas y pueden ser más días según la entidad de la misma.
De esta manera, el golero tricolor se perderá la recta final del campeonato y se evaluará si llega a las finales. Su lugar será ocupado por el golero argentino Alexis Martín Arias.