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Deportes Nacional | Mejía |

Mínimo un mes afuera

Nacional confirmó la entidad de la lesión de Luis Mejía

El golero panameño sufrió una “lesión miotendinosa del tríceps sural” durante el partido ante MC Torque dónde debió ser sustituido en la primera parte.

Luis Mejía, golero de Nacional.

Luis Mejía, golero de Nacional.

 Dante Fernandez / FocoUy
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En las últimas horas, el club anunció que el panameño sufrió una “lesión miotendinosa del tríceps sural”, por lo que se estima que estará como mínimo un mes afuera de las canchas y pueden ser más días según la entidad de la misma.

De esta manera, el golero tricolor se perderá la recta final del campeonato y se evaluará si llega a las finales. Su lugar será ocupado por el golero argentino Alexis Martín Arias.

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