Aguada da pelea, le volvió a ganar a Peñarol y empató la serie final 2-2

Los aurinegros, de flojo inicio, estaban siendo anulados y carecían de juego colectivo. Incluso, les costó 13 minutos anotar mediante un doble.

En el segundo cuarto, el elenco mirasol lo emparejó tras un momento clave. García Morales pidió minuto a raíz del dominio de Aguada y luego su equipo reaccionó. Tras esto, Peñarol, que perdía por 11, se acercó y quedó a dos puntos luego de un parcial de 12-5 a favor.

Los carboneros se recuperaron y confirmaron la reacción al irse al descanso ganando por cinco tantos. El primer tiempo finalizó 45-40 a favor de los mirasoles, que tenían como claves un gran porcentaje de tiros exteriores y una gran labor del brasileño Gabriel Jaú.

Lo liquidó en el último cuarto

Aguada emparejó el trámite posteriormente y, tras paridad absoluta en un tramo en el que el partido se entreveró, Peñarol ganaba por la mínima, 65-64, al término del tercer cuarto.

En un último cuarto repleto de emociones, los aguateros terminaron de imponerse con superioridad, corrigieron detalles y sacaron nueve de ventaja, por lo que se quedaron con el triunfo por 92-81. Un triple clave de Federico Pereiras, tras asistencia de Pepo Vidal a dos minutos del final, fue clave para marcar el camino de la victoria.

Luis Santos tuvo un gran partido con 28 puntos, 10/10 en libres y 14 rebotes para Aguada. Federico Pereiras también fue determinante con 22 tantos y 6/9 en triples en el elenco aguatero. En el equipo aurinegro, Skyler Hogan aportó 21 puntos y Norris Cole terminó lesionado.

La próxima final será este viernes y la siguiente el lunes 22. De ser necesaria una séptima y última, se jugará el jueves 25.