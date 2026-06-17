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Deportes Club Atlético Peñarol | LUB |

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Aguada da pelea, le volvió a ganar a Peñarol y empató la serie final 2-2

El rojiverde se impuso 92-81 con Luis Santos como gran figura anotando 28 puntos y 14 rebotes para Aguada. Federico Pereiras fue determinante con 22 tantos.

Aguada igualó la serie final de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Aguada igualó la serie final de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

 Gastón Britos / FocoUy
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Aguada da pelea, no se rinde e igualó las serie final de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Empujado por su parcialidad, el rojiverde derrotó 92-81 a Peñarol en el Antel Arena por la cuarta final, obtuvo su segundo triunfo consecutivo y empató la serie a 2-2 tras un inicio negativo en el que su rival se había puesto 2-0.

El inicio fue favorable a los aguateros, que ganaban los duelos, se defendían muy bien y sacaban distancias en el resultado. Esto llevó al entrenador aurinegro Leandro García Morales a colocar temprano a Santiago Véscovi, quien en semifinales sufrió una triple fractura en el pómulo derecho y hoy volvió a las canchas.

Véscovi se cambió y, si bien la idea era que tuviera minutos, su ingreso fue más temprano de lo previsto. Al ver que sus dirigidos no se hallaban en partido, Morales hizo entrar al base, que con un triple descontó la ventaja de diez puntos que había conseguido Aguada. De igual forma, el equipo de Leandro Taboada ganaba 21-13 al término del primer cuarto, diferencia de ocho puntos que era justificada.

Los aurinegros, de flojo inicio, estaban siendo anulados y carecían de juego colectivo. Incluso, les costó 13 minutos anotar mediante un doble.

En el segundo cuarto, el elenco mirasol lo emparejó tras un momento clave. García Morales pidió minuto a raíz del dominio de Aguada y luego su equipo reaccionó. Tras esto, Peñarol, que perdía por 11, se acercó y quedó a dos puntos luego de un parcial de 12-5 a favor.

Los carboneros se recuperaron y confirmaron la reacción al irse al descanso ganando por cinco tantos. El primer tiempo finalizó 45-40 a favor de los mirasoles, que tenían como claves un gran porcentaje de tiros exteriores y una gran labor del brasileño Gabriel Jaú.

Lo liquidó en el último cuarto

Aguada emparejó el trámite posteriormente y, tras paridad absoluta en un tramo en el que el partido se entreveró, Peñarol ganaba por la mínima, 65-64, al término del tercer cuarto.

En un último cuarto repleto de emociones, los aguateros terminaron de imponerse con superioridad, corrigieron detalles y sacaron nueve de ventaja, por lo que se quedaron con el triunfo por 92-81. Un triple clave de Federico Pereiras, tras asistencia de Pepo Vidal a dos minutos del final, fue clave para marcar el camino de la victoria.

Luis Santos tuvo un gran partido con 28 puntos, 10/10 en libres y 14 rebotes para Aguada. Federico Pereiras también fue determinante con 22 tantos y 6/9 en triples en el elenco aguatero. En el equipo aurinegro, Skyler Hogan aportó 21 puntos y Norris Cole terminó lesionado.

La próxima final será este viernes y la siguiente el lunes 22. De ser necesaria una séptima y última, se jugará el jueves 25.

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