Aguerre habló sobre su salida de Peñarol: "Esperaba un poco más de Ruglio"

“Se dijeron muchas cosas que no eran verdad. Se habló de un sueldo que era muy alto para un arquero en el fútbol uruguayo y se habló de un apartamento, que no es verdad", aclaró. Contó que por parte del club recibió tan solo una oferta y que "yo mismo publiqué que se terminaba mi etapa en el club porque sabía que no iba a recibir otra oferta del club".

“El presidente es Ruglio y es el que decide. No llegamos a un acuerdo. Yo por ser hincha del club, y por cómo se vivió el año y las cosas importantes que logramos, esperaba un poco más de Nacho por ser el presidente. Soy un agradecido por la oportunidad que me dio y hoy estoy tomando una de las mejores decisiones de mi vida”, aseguró.

Consultado sobre si la compra de Leonardo Fernández en USD 7.000.000 influyó en su no renovación del contrato, dijo que “al principio me dijeron que la parte económica no estaba muy bien para hacer una oferta por mí, y yo respeté", pero le "sorprendió" que a los días saliera esa oferta. "A mí me dijeron una cosa y a los dos días terminó pasando esto. Pensé que Peñarol iba a hacer un esfuerzo más”, cerró.