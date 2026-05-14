Las lesiones y los problemas físicos siguen complicando a Peñarol, luego de que Diego Aguirre confirmara en las últimas horas que Mauricio Lemos sufrió una molestia muscular en los últimos días. El zaguero no estará en debut del carbonero del Torneo Intermedio ante Liverpool y es duda para enfrentar la semana próxima a Corinthians en el partido decisivo por la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Otro dolor de cabeza
Más problemas para Peñarol: Mauricio Lemos tiene una molestia muscular y es duda
Esperan que el zaguero pueda recuperarse y estar la semana próxima en el partido decisivo ante Corinthians por la Libertadores.