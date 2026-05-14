Más problemas para Peñarol: Mauricio Lemos tiene una molestia muscular y es duda

Desde el club informaron que recibió tres puntos debido a un corte y que la resonancia a la que fue sometido dio buenos resultados y quedará a la orden del técnico.

Emanuel Gularte, Eric Remedi, Eduardo Darias y Javier Cabrera le apuntan al partido frente a Corinthians por Copa Libertadores que se jugará el jueves 21 de mayo desde la hora 21:30.

Morena internado

Fernando Morena, uno de los principales ídolos de Peñarol, está internado en un clínica médica a raíz de la enfermedad que padece desde hace ya un tiempo.

El exdelantero y goleador carbonero, de 74 años, permanece internado desde hace cuatro días por decisión de su familia. Así lo confirmó el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, este jueves.

Morena, también extécnico de Peñarol, sufre una enfermedad neurológica degenerativa desde hace algunos años que no le permite trabajar en el club.

En junio de 2022 el consejo directivo de Peñarol votó por unanimidad continuar pagándole el sueldo de por vida, “a manera de una pensión de por vida”, según informó un dirigente del club.