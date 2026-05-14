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Deportes Club Atlético Peñarol | Morena |

Otro dolor de cabeza

Más problemas para Peñarol: Mauricio Lemos tiene una molestia muscular y es duda

Esperan que el zaguero pueda recuperarse y estar la semana próxima en el partido decisivo ante Corinthians por la Libertadores.

Mauricio Lemos es duda en Peñarol por una molestia muscular.

Mauricio Lemos es duda en Peñarol por una molestia muscular.
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Las lesiones y los problemas físicos siguen complicando a Peñarol, luego de que Diego Aguirre confirmara en las últimas horas que Mauricio Lemos sufrió una molestia muscular en los últimos días. El zaguero no estará en debut del carbonero del Torneo Intermedio ante Liverpool y es duda para enfrentar la semana próxima a Corinthians en el partido decisivo por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Lemos se suma a las más de 10 lesiones que sufrió Peñarol en los últimos tiempos. Darias, Cabrera, Leo Fernández, Abel Hernández, Nahuel Herrera, Eric Remedi, Lucas Ferreira, Emanuel Gularte y Luis Angulo han sido jugadores que han pasado por sanidad en los últimos meses y algunos todavía siguen en recuperación.

Diego Aguirre apunta a recuperar a algunos jugadores que están en sanidad, como por ejemplo, Franco Escobar, quien el lunes salió por un golpe en la cabeza y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Desde el club informaron que recibió tres puntos debido a un corte y que la resonancia a la que fue sometido dio buenos resultados y quedará a la orden del técnico.

Emanuel Gularte, Eric Remedi, Eduardo Darias y Javier Cabrera le apuntan al partido frente a Corinthians por Copa Libertadores que se jugará el jueves 21 de mayo desde la hora 21:30.

Morena internado

Fernando Morena, uno de los principales ídolos de Peñarol, está internado en un clínica médica a raíz de la enfermedad que padece desde hace ya un tiempo.

El exdelantero y goleador carbonero, de 74 años, permanece internado desde hace cuatro días por decisión de su familia. Así lo confirmó el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, este jueves.

Morena, también extécnico de Peñarol, sufre una enfermedad neurológica degenerativa desde hace algunos años que no le permite trabajar en el club.

En junio de 2022 el consejo directivo de Peñarol votó por unanimidad continuar pagándole el sueldo de por vida, “a manera de una pensión de por vida”, según informó un dirigente del club.

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