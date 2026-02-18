Aguirre lo fue a buscar y se definió: Aguerre será titular en Peñarol

Aguirre lo fue a buscar y ahora le dará la oportunidad. El artiguense Washington Aguerre defenderá el arco mirasol en el partido ante los fernandinos por la tercera fecha del Torneo Apertura.

Luego de la mala experiencia que Peñarol tuvo con un inseguro Brayan Cortés, el préstamo del chileno de 30 años se terminó y en filas aurinegras no movieron un pelo para buscar una renovación ni mucho menos compra de un porcentaje de su ficha.

La institución mirasol salió al mercado y el apuntado era un viejo conocido: Washington Aguerre. Atrás hubo que dejar los resquemores de su salida del club a fines de 2024, algo que no se dio de la mejor manera ni de la forma esperada.

Pero Peñarol sabe que el fútbol mueve dinero y el dinero que pidió el artiguense el club no lo iba a abonar en su momento. Aguerre se fue a Colombia y tras una temporada en el Deportivo Independiente Medellín, Peñarol lo fue a buscar y el arreglo se dio más rápido de lo esperado por ambas partes.

Otros cambios

El técnico Diego Aguirre define por estos días el once inicial para el partido ante Deportivo Maldonado. Además de Aguerre, seguramente habrá otras variantes. Maximiliano Olivera y Diego Laxalt podrían estar a la orden el domingo y seguramente el entrenador los mande al campo en la previa del partido clásico. El que seguirá al margen una semana más es Eduardo Darias.

Lo concreto, es que Peñarol vendrá con cambios buscando un mejor funcionamiento al mostrado el pasado fin de semana ante Central Español.