Con gol en la hora de un ex Nacional, Liverpool cayó por la Libertadores

Allí hubo un trayecto de paridad, con lucha en zona de volantes y dos equipos que querían proyectar por las bandas pero sin poder conseguirlo en demasía.

Ya sobre el cierre de esa primera etapa los de la Cuchilla tuvieron dos opciones más que no supieron concretar: un remate de Federico Martínez rebotado que se fue algo alto, y una clarisima tras un remate del argentino Garayalde que interceptó Renzo Machado para quedar solo ante Ichazo, pero su definición cruzada no le acertó al arco. 0-0 y al descanso.

El DIM lo ganó al final

Para el complemento Speranza decidió mover el banco y colocó a Diego Romero por Kevin Lewis, una apuesta a ser mucho más ofensivo por izquierda y buscando mayor pegada.

El visitante salió con otra decisión y dispuesto a pararse más adelantado en cancha y a los 49' casi logra la apertura. En un tiro de esquina a su favor, sacó un pase por bajo y Berríos solo desde el punto penal no le acertó al arco.

Eso fue un aviso de lo que pasó algunos minutos después, más precisamente a los 52’ cuando un pase filtrado medido de José Ortíz para Francisco Fydriszewski terminó en una gran definición del argentino sobre la salida de Campaña para el 1-0.

Speranza no dudó en arriesgar aún más colocando a Ruben Bentancourt y Ramiro Degregorio por Facundo Barcelo y Federico Martínez, ambos de flojo desempeño.

Esto le dio otra presencia en el juego aéreo a los locales que, con pocas ideas, iban presionando a su rival para llegar a la igualdad. Y eso tuvo su premio, ya que un balón parado mandado al área encontró al argentino Santiago Strasorier para meter un cabezazo para mandar la pelota al fondo de la red y marcar el el 1-1.

El cierre del duelo encontró mejor al conjunto colombiano. Y a los 90'+1' apareció el gol de la victoria para el DIM. Un balón larguísimo al área chica de Mancilla encontró a Hayen Palacios saltando muy bien para ganarle a la tardía reacción de Martín Campaña y anotando el 2-1. Si bien primero se anuló por falta al golero, tras revisión del VAR se validó habilitando el festejó visitante. Derrota de Liverpool que ahora deberá ir a ganar al Atanasio Girardot el martes que viene si quieren seguir en actividad internacional.