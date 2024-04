Aguirre y su campaña: "El plan era ganar, como sea"

¿Qué pasará con Caracas?

“El partido con Caracas es importantísimo. En caso de ganarlo, dependeremos de nosotros”.

“Tenemos muy buen diálogo con los dirigentes y participo de algunas decisiones. Nos pareció mejor volar en línea con una escala corta. Estamos tranquilos. Eduardo (Darias) por ahí no era tan conocido, al comienzo había alguna crítica, pero él se ha ganado el lugar con su buen juego, la camiseta de Peñarol le queda muy bien. No veo otra cosa que no sea el próximo partido. Queda mucho, parece poco, pero queda mucho. Así venimos desde el primer juego, partido a partido e intentando ganarlos. Queda lo más difícil”.

A manejar la pelota y los ritmos del partido

Gastón Ramírez comentó que su trabajo es pelear por mantener lo obtenido hasta el momento: "Diego (Aguirre) me pide que maneje la pelota y los ritmos del partido. Se me estaba negando el gol, por suerte se dio, pero más contento por el resultado y seguir luchando por estar donde estamos”.

Los números juegan

Peñarol jugó 10 partidos, ganó nueve, empató uno y no fue derrotado. Anotó 22 goles y recibió cuatro. La campaña es casi perfecta.

Hasta ahora la campaña es muy similar a la del Torneo Clausura 2010 (también dirigida por Diego Aguirre), donde el carbonero ganó 14 partidos e igualó uno.

El viernes los aurinegros se jugarán una parada muy complicada ante un rival que sabe lo que es cortarle una racha a los carboneros. Fue en Belvedere donde Liverpool venció 2 a 0 al carbonero que llegaba con 56 encuentros invicto por el Campeonato Uruguayo: fue el 14 de setiembre de 1968.

Diego Aguirre llegó a los 93 encuentros ganados como entrenador de Peñarol, su primer pasaje fue en las temporadas 2003-2004.