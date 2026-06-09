Aguirre habló sobre dejar el cargo y la posibilidad de Jonathan Rodríguez y Carneiro

"Sí, pensé en dejar el cargo este semestre", pero aclaró: “A veces decís: ‘Fah, qué desgaste’. No estoy acostumbrado a estos momentos en Peñarol, donde normalmente me ha ido bien. Fue muy duro todo este año y en estos últimos días tenía la duda”.

“Pero veía que en esta segunda parte Peñarol puede revertir la situación. Terminé tomando la mejor decisión: vamos a no interrumpir el ciclo y salir campeones”, ahondó.

“Fue un año que nos costó bastante. Fue un clic el tema de Leo [Fernández], nos golpeó futbolística y anímicamente. Hubo partidos duros porque el equipo no generaba, nunca pudimos repetir el equipo ni encontrar un sistema”, analizó.

“Me parece bien, lo merecía”, dijo sobre los insultos que recibió por parte de algunos hinchas, y agregó: “Es normal, hay que ponerse en el lugar de los hinchas. Esto es pasional”.

No quedó conforme con el plantel

“No quedé conforme con nadie” porque “las expectativas eran mucho más altas”. “Algún jugador estuvo mejor que otro, pero no podés sacar a alguno, tenemos que estar todos en la misma”, siguió.

“En enero conformamos un plantel muy bueno que después no pudimos usar. Así que lo más importante es recuperar a los jugadores que están”, indicó, y señaló que contratarán a “dos o tres jugadores” más allá de las bajas que haya.

Con respecto a las salidas, mencionó: “Dimos algunos nombres, que son del club, que no vamos a contar con ellos y van a ser cedidos. No dimos una lista, pero estamos analizando la posibilidad de que algún jugador salga”.

Emanuel Gularte finalizó su préstamo y ya viajó a México para retornar al Puebla: “No lo doy como perdido, pero tampoco como que está. No hablamos concretamente. Tiene las puertas abiertas, pero tiene que arreglar cosas con su club”.

Sobre la posible vuelta de Jonathan Rodríguez, dijo: “Hace algunos meses que venimos hablando de la posibilidad. Es un jugador indiscutible, con una jerarquía tremenda, y estaría buenísimo que pudiera estar. Está recuperándose de una cirugía y hay que evaluar ese tema”.

Por último, afirmó que no habló por Gonzalo Carneiro, quien no seguirá en Nacional, aunque señaló: “Hay que tener mucho cuidado con eso. Lo recontra conozco y lo dirigí, pero no voy a entrar en ese morbo. No descarto nada, pero tampoco voy a generar una cosa que hoy no existe”.