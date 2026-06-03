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Deportes Giorgian De Arrascaeta | Mundial |

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Al Mundial: Giorgian de Arrascaeta se mantiene en la nómina pese a la lesión

La AUF confirmó que Giorgian de Arrascaeta sufrió una lesión en su gemelo pero la misma "no imposibilita su participación en el Mundial".

Giorgian de Arrascaeta viajará al Mundial.

Giorgian de Arrascaeta viajará al Mundial.

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Según informó la AUF en un comunicado, luego de los estudios se constató una lesión en el gemelo, sin embargo, la misma "no imposibilita su participación en el Mundial" por lo que "se mantiene inalterada su convocatoria en la Copa del Mundo".

Informe De Arrascaeta

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