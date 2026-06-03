Se confirmó la mala noticia que impactó a la selección de Uruguay, a días tan solo de comenzar el Mundial. Luego de haberse realizado los estudios pertinentes, se constató que Giorgian De Arrascaeta sufrió un molestia durante el último entrenamiento pero su convocatoria se mantiene.
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Al Mundial: Giorgian de Arrascaeta se mantiene en la nómina pese a la lesión
La AUF confirmó que Giorgian de Arrascaeta sufrió una lesión en su gemelo pero la misma "no imposibilita su participación en el Mundial".