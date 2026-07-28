Nacional va por la hazaña ante Tigre buscando cambiar su imagen

Tanto con Viera, como con Bava, en ningún momento se vio un equipo sólido ni una clara idea de juego. No se ven dos pases seguidos y cada vez que le llegan lo lastiman. Todo eso tiene que quedar atrás y el equipo mostrar otra imagen.

Es verdad que el resultado que se consiguió acá en Montevideo es muy malo. Es verdad que tal vez se vio uno de los peores partidos de la temporada. Pero también la verdad dice que Tigre no es ningún "cuco", se le puede ganar, pero difícil remontar tres goles.

El pasado fin de semana Tigre cayó 1 a 0 con Estudiantes de Río Cuarto, un equipo chico, que en nuestro país estaría en la divisional B. Por eso, ante este resultado y con la historia en sus hombros, hoy los tricolores deben de dejar todo en la cancha y buscar la clasificación.

Bava tiene una duda

Jorge Bava sabe que no hay mañana y con la obligación de traerse la clasificación, mete cambios, algunos obligados y otros buscando un mejor funcionamiento.

No contará con Bruno Zuculini suspendido, además de Sebastián Coates, Juan Cruz de los Santos y Baltasar Barcia lesionados.

Por el momento el entrenador tiene una duda y es en ofensiva. Maxi Gómez será titular, pero duda entre Pavel Núñez y Maximiliano Silvera.

Así las cosas, el equipo sería con Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Francisco Calvo y Camilo Cándido; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Agustín Dos Santos. Tomás Verón Lupi, Maxi Silvera o Pavel Núñez y Maxi Gómez.

Silvera desde que llego a Nacional lamentablemente para él no ha podido demostrar por qué se lo fue a buscar. Aún se esperan sus goles que han marcado la carrera del delantero y sin ir muy atrás, porque Peñarol lo tenía como uno de sus mejores jugadores en las últimas temporadas.

Uno piensa que cuando se le abra el arco será un jugador de temer junto a Maxi Gómez, pero hasta el momento no ha podido demostrar su mejor versión.

Pavel Núñez le da otro tipo de juego. Si bien también le falta gol, tiene más aire, más potencia y es un jugador más de choque. Esto hace que la defensa se desgaste y Maxi Gómez pueda aprovechar. Pero es tan escaso el ataque tricolor que se hace difícil saber quién es el mejor compañero de Gómez.

Hoy el equipo de Bava tiene que salir a ganar a como de lugar. Sino se llega a dar el resultado esperado de remontar el 0 a 3, por lo menos tiene que ganar. Más allá de lo que ocurra cuando llegue el pitazo final, Nacional tiene cambiar su imagen y tiene que comenzar una remontada que le permita aspirar al bicampeonato.