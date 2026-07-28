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Deportes Club Atlético Peñarol | De la Cruz |

Difícil, pero...

Peñarol busca un préstamo por De la Cruz desde Flamengo; el jugador ya dio su aprobación

La propuesta apunta a lograr una cesión sin costo, buscando un acuerdo donde el aspecto deportivo sea el principal argumento para seducir a Flamengo.

Peñarol busca sumar a Nicolás De la Cruz.

Peñarol busca sumar a Nicolás De la Cruz.
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Peñarol intenta dar un golpe sobre la mesa en el mercado de pases fútbol uruguayo. La buena relación que existe entre el presidente Ignacio Ruglio y Nicolás De la Cruz, jugador que actualmente milita en Flamengo de Brasil y que viene de jugar el Mundial 2026 con la selección uruguaya, llevó a que los aurinegros se interesaran en su arribo a los carboneros en este período de pases.

La noticia la dio a conocer el periodista Wilson Médez en Oro y Carbón TV, y fue confirmada por la dirigencia mirasol.

La intención del club aurinegro es concretar un préstamo por un año, con una condición clave ya superada: el entorno directivo de la institución recibió el "ok" por parte del grupo empresarial que maneja la carrera del futbolista, Faro Sports, para avanzar y entablar negociaciones directas con la institución de Río de Janeiro.

Buscan cesión sin costo

La propuesta de Peñarol apunta a lograr una cesión sin costo de transferencia, buscando un acuerdo donde el aspecto deportivo sea el principal argumento para seducir a Flamengo.

La negociación con la dirigencia rubronegra se presenta compleja debido al alto valor de mercado y al salario del volante, pero existe optimismo tras conseguir el visto bueno del jugador para intentar la operación, más allá de que consideran que es una "negociación difícil" en general.

De concretarse, el arribo de De La Cruz representaría un refuerzo de jerarquía absoluta para el esquema mirasol, y será uno de los movimientos más relevantes del período de pases en el medio local.

El futbolista llegó con una lesión desde el Mundial 2026 y aún no pudo volver a jugar con Flamengo. Hace un mes que no juega, desde el encuentro ante España en el que Uruguay quedó eliminado, el 26 de junio pasado.

Posibles ventas

Si bien Peñarol trata de incorporar jugadores, también puede perder algún futbolsita. El presidente Ignacio Ruglio afirmó que Leandro Umpiérrez, Nahuel Herrera y Brian Barboza son quienes tienen chances de dejar la institución a futuro.

Ruglio aseguró que Umpiérrez “puede salir ahora” de Peñarol. “Principalmente, porque en ese puesto tenemos algunos jugadores que ya están pidiendo pista”, argumentó. Sobre Barboza, contó que “todas las negociaciones abiertas implican que no pueda salir hasta diciembre”; es decir, sería una “compra con salida en diciembre”. Y, en cuanto a Herrera, “el ideal es una compra ahora con salida en diciembre”.

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