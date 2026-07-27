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Sindicales

Reunión

Día clave en la construcción: cámaras y Sunca negocian convenio colectivo

En una reunión bipartita el sector empresarial responderá a los planteos del Sunca en el marco de la negociación por un nuevo convenio colectivo.

Este lunes será un día clave para saber si el Sunca levanta las medidas de lucha.

Este lunes será un día clave para saber si el Sunca levanta las medidas de lucha.

 Gianni Schiaffarino/ FocoUy
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Este lunes será una jornada clave que puede marcar el rumbo del conflicto que afecta a la industria de la construcción, cuando en una reunión bipartita el sector empresarial responda a los planteos del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) en el marco de la negociación por un nuevo convenio colectivo.

Las gestiones entre las partes se extienden desde hace unos 120 días, aunque sin acuerdo, lo que ha derivado en medidas sindicales.

Los tres ejes principales

La plataforma del sindicato se organiza en tres ejes principales. El primero refiere al salario, donde la expectativa de los trabajadores es superar lo que plantea la pauta del gobierno, que prevé una escala diferenciada de aumentos semestrales. "En ese sentido hemos sido muy claros de que pretendemos ir a una fórmula que refleje el crecimiento del salario real", dijo el presidente del Sunca, Richard Ferreira.

El segundo punto está vinculado a la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, sin pérdida de salario.

El tercero apunta a la mejora de las políticas de empleo y democratización del ingreso en la industria, la atención a la primera infancia y al impulso a las libertades sindicales para delegados de seguridad en función de "alta accidentabilidad en el mundo del trabajo", detalló Ferreira.

Mientras aguarda la respuesta del sector empresarial, el Sunca mantiene su plan de movilización con asambleas no coordinadas y paros departamentales. De no haber acuerdo, no descartan "ninguna medida", señaló el presidente del gremio. "Lo mejor que le puede pasar a la industria es tener un convenio que establezca reglas claras para todos, empresarios y trabajadores", concluyó.

En las últimas semanas varias empresas resolvieron enviar trabajadores al seguro de paro en distintas obras, y el número de afectados ya asciende a unos 200 operarios. El sector privado responsabiliza las distintas medidas de fuerza que impactaron en la continuidad de la actividad, necesaria en algunas etapas de los proyectos.

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