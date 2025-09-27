Albion deberá esperar una semana para lograr el ansiado ascenso a Primera División

Albion se quedó con las ganas de lograr este sábado el regreso a la Primera División del fútbol uruguayo y deberá esperar hasta la próxima fecha para poder saber si concreta el anhelado retorno. El Pionero debía ganar su partido esta tarde pero igualó sin goles ante Cerrito por la fecha 22 de la fase regular del Campeonato Uruguayo de Segunda División en el Estadio Luis Franzini.
Si se daban algunos resultados, Albion podía concretar su vuelta a Primera ya que se encuentra en lo más alto de la Tabla Anual y con un triunfo aseguraba su coronación.
El equipo dirigido por Joaquín Boghossian es el firme candidato a conseguir uno de los tres ascensos que están en juego para la Liga AUF Uruguaya de la temporada 2026.
Cuando quedan cuatro fechas de la fase regular, el primero y el segundo de la Tabla Anual ascienden de forma directa, mientras que desde el tercer al sexto puesto se disputan los playoffs para determinar quién es el tercer elenco que sube a la máxima división del fútbol uruguayo.