Albion deberá esperar una semana para lograr el ansiado ascenso a Primera División

Albion se quedó con las ganas de lograr este sábado el regreso a la Primera División del fútbol uruguayo y deberá esperar hasta la próxima fecha para poder saber si concreta el anhelado retorno. El Pionero debía ganar su partido esta tarde pero igualó sin goles ante Cerrito por la fecha 22 de la fase regular del Campeonato Uruguayo de Segunda División en el Estadio Luis Franzini.