No lo mueve nadie: por unanimidad Diego Aguirre continuará siendo el DT de Peñarol

“Fue largo, se hablaron de muchos temas”, dijo al ser entrevistado en DSports sobre la reunión de directiva que se realizó y fue a más: “No hubo voces pidiendo su salida y decidimos darle un espaldarazo a Diego. Estamos todos de acuerdo que es el técnico ideal para Peñarol, pero hay que corregir cosas de cara al segundo semestre si es que tiene ganas y fuerzas para quedarse”.

Además, contó que hubo unanimidad de que tras el partido del domingo ante Cerro que cerrará la primera parte del año por el parate del Mundial: “Vamos a tener una buena reunión con él para ver que hay que mejorar”.

“Se que la gente quiere sangre, pero este club intenta evitarlo. No creo en los cambios de técnico y puedo dar mil ejemplos, pero es lo primero que pide, sé que vende mucho”, agregó para ir a más: “Hay que romper con eso. Los dirigentes nos tenemos que hacer cargo de las cosas que no salieron y hay 30 jugadores que anduvieron muy mal”.

“Voy a morir con la mía”, señaló y recordó lo que le dijo a Aguirre en una charla de esta jornada: “le pedí que no se entregue: ‘Vamos a trabajar un mes y corregir las cosas que han salido mal. Sos el técnico que mantiene en calma a Peñarol y hay que trabajar contigo’”.

Varios atenuantes para la mala campaña

Ruglio tampoco evitó mencionar que el semestre tuvo cosas muy malas, pero otras que no lo fueron tanto: “Pasaron sucesos anormales. Para empezar trajimos al mejor jugador del campeonato pasado, que hizo 25 goles [Abel Hernández] y en el primer partido tuvo una lesión ósea por una pelota que fue a trancar. Lo de Nahuel Herrera, Leo Fernández, ahora Remedí y el oído, Darias y el Cangrejo que ya venían”.

“Hay un montón de atenuantes que deja el semestre y también cosas buenas que pasaron: estar a tres del líder, ganar la Supercopa Uruguaya y un clásico histórico de visitante. Definitivamente hicimos una copa que no queríamos hacer, muy mala, y si el resto no lo hacía tan mal se nos complicaba en lo local”.

Explicó que la idea es reunirse el lunes con Aguirre: “Ahí se hará un balance y le preguntaremos como se siente, si lo puede dar vuelta, y las cosas a corregir para adelante. Nadie en ningún momento puso en duda su continuidad, quizás eso puede pasar el lunes si perdemos con Cerro, no lo sé, o quizás Diego nos dice que no tiene fuerza, veremos”.