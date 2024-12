Alejandro Balbi confesó lo que sintió cuando Peñarol eliminó a Flamengo

Balbi habló sobre la copa de Peñarol

“Sí, obvio. Si dijera que no, les mentiría”, expresó Balbi al ser consultado sobre si le afectó el desempeño de su clásico rival en el torneo continental. Y no dudó en admitir cuánto le costó emocionalmente: “Si Peñarol hubiera llegado a la final, no estaría acá. Me hubiera muerto del corazón” sentenció.