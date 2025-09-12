Alonso imputado pero "feliz": Fiscalía presentó informe sobre la situación económica de la AUF

En las últimas horas, la Fiscalía de Delitos Económicos recibió un informe del equipo contable sobre la situación financiera y de balances en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), luego de una denuncia presentada por algunos clubes contra el presidente de la AUF, Ignacio Alonso.
La investigación se originó en setiembre del año pasado, cuando una docena de clubes denunció irregularidades en los balances de la AUF. Según señalaron, en los estados contables de 2021, 2022 y 2023 no figuraban ingresos provenientes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), lo que configuraría una maniobra de ocultamiento.
Ignacio Alonso se encuentra imputado por este caso, pero el vocero de Fiscalía, Javier Benech, aclaró que el término que utiliza el fiscal de la causa, Gilberto Rodríguez, es "porque es uno de los denunciados, pero no quiere decir que se haya realizado alguna audiencia de formalización ni con respecto a él ni con respecto a nadie en esta causa".
Alonso imputado pero "feliz"
Apenas minutos después de conocer el informe jurídico presentado a las partes involucradas, Ignacio Alonso habló en exclusiva con el programa Tarde de Fútbol en dónde aseguró que el documento "informa claramente que todos los saldos fueron justificados y verificados en los estados contables".
"El informe deja en claro que no ha habido ningún tipo de desvío de fondos, y hoy se empieza a caer otra opereta de esta operación respecto a los derechos de televisión que implicó también la herramienta de denuncia penal", y adelantó que "más adelante aclararemos cuál fue el origen de esta denuncia".
Alonso aseguró sentirse "muy contento" porque "se comprobó que es una mentira absoluta" que había un faltante millonario en la AUF y cargó contra los que denunciaron ese faltante de dinero, "lo tienen en su propia cuenta".