Alonso imputado pero "feliz": Fiscalía presentó informe sobre la situación económica de la AUF

Alonso imputado pero "feliz"

Apenas minutos después de conocer el informe jurídico presentado a las partes involucradas, Ignacio Alonso habló en exclusiva con el programa Tarde de Fútbol en dónde aseguró que el documento "informa claramente que todos los saldos fueron justificados y verificados en los estados contables".

"El informe deja en claro que no ha habido ningún tipo de desvío de fondos, y hoy se empieza a caer otra opereta de esta operación respecto a los derechos de televisión que implicó también la herramienta de denuncia penal", y adelantó que "más adelante aclararemos cuál fue el origen de esta denuncia".

Alonso aseguró sentirse "muy contento" porque "se comprobó que es una mentira absoluta" que había un faltante millonario en la AUF y cargó contra los que denunciaron ese faltante de dinero, "lo tienen en su propia cuenta".