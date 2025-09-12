Hacete socio para acceder a este contenido

Primera Amateur | Cooper |

comienzo entretenido

Primera Amateur: heroico empate de Villa Teresa para abrir la fecha

Villa Teresa igualó en la hora y luego de ir perdiendo por dos goles ante Cooper. El sábado un choque directo por la Primera Amateur entre Durazno y Paysandú.

Empate entre Villa Teresa y Cooper por la Primera Amateur.

 Foto: @DivisionalCAUF
Se dio inicio a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Primera Amateur, con el heroico empate de Villa Teresa ante Cooper luego de ir perdiendo por dos goles. Lo más destacado pasa por el choque entre Durazno y Paysandú, en la que la Anual puede encaminarse a una definición.

En el arranque de la nueva fecha, Villa Teresa y Cooper igualaron 2 a 2, encuentro que se jugó en el Parque Palermo. El partido comenzó favorable para los de Paso Carrasco que se fueron al descanso dos goles arriba, con tantos de Gustavo Alles. En la segunda mitad, el equipo rojiblanco descontó en los pies de Adrian Leites, y a falta de dos minutos, Felipe Villalba puso el agónico empate.

SERIE A

Villa Teresa 2-2 Cooper

Deportivo Colonia vs Huracán

  • Sábado 13 de setiembre - 15:00
  • Complejo Deportivo Milton Gonnet

Bella Vista vs Deportivo Italiano

  • Domingo 14 de setiembre - 12:00
  • Estadio José Nasazzi

SERIE B

Huracán Buceo vs Platense

  • Sábado 13 de setiembre - 15:00
  • Parque Huracán

Durazno vs Paysandú

  • Sábado 13 de setiembre - 15:00
  • Estadio José Pedro Damiani

Terremoto vs Deutscher

  • Domingo 14 de setiembre - 17:00
  • Estadio José Pedro Damiani

Posiciones Clausura

SERIE A

  1. Villa Teresa - 9 (+1)
  2. Cooper - 7 (+1)
  3. Huracán - 6
  4. Bella Vista - 6
  5. Deportivo Italiano - 4
  6. Deportivo Colonia - 3
  7. Villa Española - 0

SERIE B

  1. Paysandú - 9
  2. Terremoto - 9
  3. Durazno - 6
  4. Frontera Rivera - 6
  5. Deutscher - 3
  6. Huracán Buceo - 3
  7. Platense - 0

Posiciones Primera Amateur

  1. Paysandú - 29
  2. Bella Vista - 24
  3. Durazno - 24
  4. Deportivo Italiano - 24
  5. Terremoto - 23
  6. Frontera Rivera - 22
  7. Villa Teresa - 22 (+1)
  8. Huracán - 22
  9. Cooper - 19 (+1)
  10. Deutscher - 18
  11. Deportivo Colonia - 18
  12. Villa Española - 18
  13. Huracán Buceo - 16
  14. Platense - 12

