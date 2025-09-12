Se dio inicio a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Primera Amateur, con el heroico empate de Villa Teresa ante Cooper luego de ir perdiendo por dos goles. Lo más destacado pasa por el choque entre Durazno y Paysandú, en la que la Anual puede encaminarse a una definición.
comienzo entretenido
Primera Amateur: heroico empate de Villa Teresa para abrir la fecha
Villa Teresa igualó en la hora y luego de ir perdiendo por dos goles ante Cooper. El sábado un choque directo por la Primera Amateur entre Durazno y Paysandú.