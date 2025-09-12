Primera Amateur: heroico empate de Villa Teresa para abrir la fecha

En el arranque de la nueva fecha, Villa Teresa y Cooper igualaron 2 a 2, encuentro que se jugó en el Parque Palermo. El partido comenzó favorable para los de Paso Carrasco que se fueron al descanso dos goles arriba, con tantos de Gustavo Alles. En la segunda mitad, el equipo rojiblanco descontó en los pies de Adrian Leites, y a falta de dos minutos, Felipe Villalba puso el agónico empate.