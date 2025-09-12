Se va la sexta del Clausura con un partido trascendental para la Anual

Este sábado va a estar dando inicio la sexta fecha del Torneo Clausura, en dónde habrá un partido trascendental para la tabla del torneo como la Anual, cuando Liverpool reciba en el Estadio Belvedere a Peñarol. Nacional visita el domingo a Plaza Colonia en el Centenario.
Entre otros partidos destacados, Boston River visita a Racing con el objetivo de escalar al primer lugar del Clausura a la espera de lo que pase en Belvedere, mientras que Defensor Sporting enfrenta a Cerro Largo por puntos de mucha importancia para el objetivo de clasificar a copas internacionales.
En la parte baja, hay un partido directo entre River Plate y Progreso, en dónde ambos clubes saldrán a buscar tres puntos que impacten en los promedios.
Sábado 13 de setiembre
13:00 - Racing vs Boston River
- Parque Roberto
- Santiago Motta - Yimmy Álvarez (VAR)
15:30 - Liverpool vs Peñarol
- Estadio Belvedere
- Gustavo Tejera - Leodan González (VAR)
18:00 - Cerro Largo vs Defensor Sporting
- Estadio Ubilla De Melo
- Andrés Matonte - Daniel Fedorczuk (VAR)
Domingo 14 de setiembre
10:30 - River Plate vs Progreso
- Parque Saroldi
- Bruno Sacarelo - Yimmy Álvarez (VAR)
13:00 - Juventud vs MC Torque
- Parque Artigas de Las Piedras
- Leodan González - Andrés Cunha (VAR)
15:30 - Danubio vs Cerro
- Estadio Jardines Del Hipódromo
- Hernán Heras - Jonhatan Fuentes (VAR)
18:00 - Plaza Colonia vs Nacional
- Estadio Centenario
- Javier Burgos - Daniel Rodríguez (VAR)
20:30 - Miramar Misiones vs Wanderers
- Parque Palermo
- Javier Feres - Christian Ferreyra (VAR)
Posiciones Clausura
- Peñarol - 15
- Boston River - 14
- Cerro Largo - 13
- Defensor Sporting - 12
- MC Torque - 11
- Liverpool - 11
- Nacional - 10
- Juventud de Las Piedras - 9
- Miramar Misiones - 7
- Danubio - 7
- Cerro - 7
- Progreso - 6
- Racing - 6
- Wanderers - 4
- Plaza Colonia - 1
- River Plate - 1
Posiciones Campeonato Uruguayo
Tabla Anual
- Nacional - 62
- Peñarol - 58
- Juventud de Las Piedras - 54
- Liverpool - 51
- Defensor Sporting - 50
- Boston River - 43
- Racing - 42
- Cerro Largo - 37
- MC Torque - 33
- Danubio - 29
- Cerro - 29
- Wanderers - 28
- Plaza Colonia - 28
- Progreso - 27
- Miramar Misiones - 23
- River Plate - 16
Descenso: River Plate 0.862, Miramar Misiones 0.969, Plaza Colonia 1.000, Progreso 1.031, Cerro 1.046.