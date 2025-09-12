Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Clausura | Peñarol | Liverpool

sábado de alquilar balcones

Se va la sexta del Clausura con un partido trascendental para la Anual

Liverpool recibe a Peñarol en un encuentro de alto impacto tanto para la tabla del Clausura como la Anual. Nacional enfrenta a Plaza Colonia el domingo.

Liverpool y Peñarol chocan por el Clausura.

 Foto: Enzo Santos / FocoUy
Este sábado va a estar dando inicio la sexta fecha del Torneo Clausura, en dónde habrá un partido trascendental para la tabla del torneo como la Anual, cuando Liverpool reciba en el Estadio Belvedere a Peñarol. Nacional visita el domingo a Plaza Colonia en el Centenario.

Entre otros partidos destacados, Boston River visita a Racing con el objetivo de escalar al primer lugar del Clausura a la espera de lo que pase en Belvedere, mientras que Defensor Sporting enfrenta a Cerro Largo por puntos de mucha importancia para el objetivo de clasificar a copas internacionales.

En la parte baja, hay un partido directo entre River Plate y Progreso, en dónde ambos clubes saldrán a buscar tres puntos que impacten en los promedios.

Sábado 13 de setiembre

13:00 - Racing vs Boston River

  • Parque Roberto
  • Santiago Motta - Yimmy Álvarez (VAR)

15:30 - Liverpool vs Peñarol

  • Estadio Belvedere
  • Gustavo Tejera - Leodan González (VAR)

18:00 - Cerro Largo vs Defensor Sporting

  • Estadio Ubilla De Melo
  • Andrés Matonte - Daniel Fedorczuk (VAR)

Domingo 14 de setiembre

10:30 - River Plate vs Progreso

  • Parque Saroldi
  • Bruno Sacarelo - Yimmy Álvarez (VAR)

13:00 - Juventud vs MC Torque

  • Parque Artigas de Las Piedras
  • Leodan González - Andrés Cunha (VAR)

15:30 - Danubio vs Cerro

  • Estadio Jardines Del Hipódromo
  • Hernán Heras - Jonhatan Fuentes (VAR)

18:00 - Plaza Colonia vs Nacional

  • Estadio Centenario
  • Javier Burgos - Daniel Rodríguez (VAR)

20:30 - Miramar Misiones vs Wanderers

  • Parque Palermo
  • Javier Feres - Christian Ferreyra (VAR)

Posiciones Clausura

  1. Peñarol - 15
  2. Boston River - 14
  3. Cerro Largo - 13
  4. Defensor Sporting - 12
  5. MC Torque - 11
  6. Liverpool - 11
  7. Nacional - 10
  8. Juventud de Las Piedras - 9
  9. Miramar Misiones - 7
  10. Danubio - 7
  11. Cerro - 7
  12. Progreso - 6
  13. Racing - 6
  14. Wanderers - 4
  15. Plaza Colonia - 1
  16. River Plate - 1

Posiciones Campeonato Uruguayo

Tabla Anual

  1. Nacional - 62
  2. Peñarol - 58
  3. Juventud de Las Piedras - 54
  4. Liverpool - 51
  5. Defensor Sporting - 50
  6. Boston River - 43
  7. Racing - 42
  8. Cerro Largo - 37
  9. MC Torque - 33
  10. Danubio - 29
  11. Cerro - 29
  12. Wanderers - 28
  13. Plaza Colonia - 28
  14. Progreso - 27
  15. Miramar Misiones - 23
  16. River Plate - 16

Descenso: River Plate 0.862, Miramar Misiones 0.969, Plaza Colonia 1.000, Progreso 1.031, Cerro 1.046.

