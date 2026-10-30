Entre sábado y domingo se va a estar disputando la vigesimoquinta fecha de la fase regular de la Segunda División que será la penúltima etapa. Plaza Colonia está a un paso de lograr el ascenso, algo que puede llegar a concretar este mismo fin de semana.
se va la penúltima
Segunda División: Plaza Colonia y Atenas van por el ascenso en una definición apasionante
Plaza Colonia estará enfrentando a Miramar Misiones mientras que Atenas visitará a Colón. Deben ganar y aguadar resultados de Oriental y Rentistas.