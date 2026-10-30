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Deportes Segunda División |

se va la penúltima

Segunda División: Plaza Colonia y Atenas van por el ascenso en una definición apasionante

Plaza Colonia estará enfrentando a Miramar Misiones mientras que Atenas visitará a Colón. Deben ganar y aguadar resultados de Oriental y Rentistas.

Atenas y Plaza Colonia van por el ascenso en el Segunda División.

Atenas y Plaza Colonia van por el ascenso en el Segunda División.

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Entre sábado y domingo se va a estar disputando la vigesimoquinta fecha de la fase regular de la Segunda División que será la penúltima etapa. Plaza Colonia está a un paso de lograr el ascenso, algo que puede llegar a concretar este mismo fin de semana.

Para que esto suceda, el patablanca deberá derrotar a Miramar Misiones, un partido que jugará con los resultados vistos. Para lograr el ascenso además de su triunfo, tiene que esperar que Oriental y Rentistas no ganen sus encuentros. Los paceños jugarán ante Paysandú mientras que los bichocolorados se medirán ante La Luz.

Quien también puede lograr su retorno a primera es Atenas, que deberá vencer Colón y aguardar que tanto Oriental como Rentistas no ganen sus partidos. De esta manera, este fin de semana pueden darse los primeros dos ascensos en esta fecha.

Pero el descenso también puede definirse. Uruguay Montevideo ya perdió la categoría y ahora la lucha está entre Cerrito, Miramar Misiones y La Luz. Los auriverdes chocarán ante Fénix con la obligación de ganar para seguir en la pelea. Si no suman y tanto Miramar Misiones como La Luz sí lo logran, Cerrito perdería la categoría.

La vigesimoquinta fecha de la Segunda División

Sábado 31 de octubre

13:00 - Uruguay Montevideo vs Huracán

  • Parque Ancap
  • Bruno Sacarelo

16:00 - Fénix vs Cerrito

  • Parque Capurro
  • Andrés Martínez

19:00 - Rentistas vs La Luz

  • Complejo Rentistas
  • Augusto Olmos

Domingo 1 de noviembre

10:00 - Oriental vs Paysandú

  • Parque Palermo
  • Pablo Silveira

13:00 - River Plate vs Tacuarembó

  • Parque Saroldi
  • Ruben Umpiérrez

16:00 - Colón vs Atenas

  • Parque Palermo
  • Esteban Guerra

19:00 - Miramar Misiones vs Plaza Colonia

  • Estadio Charrúa
  • Felipe Vikonis

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