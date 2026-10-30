Detalles de una fecha clave del Clausura dónde pueden decretarse descensos

Hablando del carbonero, tiene en riesgo la Anual ya que en caso de dejar unidades podría perder el liderazgo si Deportivo Maldonado vence a Albion.
Por el Clausura, Liverpool lidera y enfrentará a Juventud, MC Torque visitará a Boston River mientras que Nacional quiere volver a la senda de la victoria ante Danubio.
Detalles de la decimotercera fecha del Clausura
Sábado 31 de octubre
10:00 - Racing vs Cerro Largo
- Parque Roberto
- Javier Feres - Yimmy Álvarez (VAR)
13:00 - Cerro vs Central Español
- Estadio Tróccoli
- Gustavo Tejera - Antonio García (VAR)
16:30 - Peñarol vs Wanderers
- Parque Saroldi
- Leodán González - Diego Dunajec (VAR)
Domingo 1 de noviembre
10:00 - Progreso vs Defensor Sporting
- Parque Paladino
- Esteban Ostojich - Christian Ferreyra (VAR)
13:00 - Boston River vs MC Torque
- Estadio Campeones Olímpicos
- Javier Burgos - Daniel Fedorczuk (VAR)
16:30 - Danubio vs Nacional
- Estadio Jardines Del Hipódromo
- Hernán Heras - Andrés Cunha (VAR)
20:00 - Liverpool vs Juventud
- Parque Viera
- Mathías De Armas - Christian Ferreyra (VAR)
Lunes 2 de noviembre
20:00 - Albion vs Deportivo Maldonado
- Estadio Franzini
- Andrés Matonte - Andrés Cunha (VAR)