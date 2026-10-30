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Deportes Clausura | Nacional | Club Atlético Peñarol

antepenúltima fecha

Detalles de una fecha clave del Clausura dónde pueden decretarse descensos

Progreso y Danubio enfrentan la antepenúltima fecha del Clausura en una situación comprometedora. Saben que en caso de no ganar, estarían perdiendo la categoría.

Danubio y Nacional chocan por el Clausura.

Danubio y Nacional chocan por el Clausura.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Estamos en la recta final del Campeonato Uruguayo, que tendrá la decimotercera fecha del Clausura (antepenúltima) entre sábado y lunes. Además de haber una lucha muy interesante en la zona de arriba, esta fecha podría marcar los primeros descensos a la segunda categoría.

Los que llegan con el agua al cuello son Progreso y Danubio. Ambos deberán ganar sus partidos o en caso de no lograrlo, descenderán a la Segunda División. Los de La Teja chocan ante Defensor Sporting mientras que el franjeado recibirá a Nacional.

También por esta zona de la tabla, Cerro y Central Español protagonizarán el encuentro más importante en dónde el que gane prácticamente quedará salvado, mientras que Wanderers quiere olvidarse de esa pelea pero para eso deberá vencer a Peñarol.

Hablando del carbonero, tiene en riesgo la Anual ya que en caso de dejar unidades podría perder el liderazgo si Deportivo Maldonado vence a Albion.

Por el Clausura, Liverpool lidera y enfrentará a Juventud, MC Torque visitará a Boston River mientras que Nacional quiere volver a la senda de la victoria ante Danubio.

Detalles de la decimotercera fecha del Clausura

Sábado 31 de octubre

10:00 - Racing vs Cerro Largo

  • Parque Roberto
  • Javier Feres - Yimmy Álvarez (VAR)

13:00 - Cerro vs Central Español

  • Estadio Tróccoli
  • Gustavo Tejera - Antonio García (VAR)

16:30 - Peñarol vs Wanderers

  • Parque Saroldi
  • Leodán González - Diego Dunajec (VAR)

Domingo 1 de noviembre

10:00 - Progreso vs Defensor Sporting

  • Parque Paladino
  • Esteban Ostojich - Christian Ferreyra (VAR)

13:00 - Boston River vs MC Torque

  • Estadio Campeones Olímpicos
  • Javier Burgos - Daniel Fedorczuk (VAR)

16:30 - Danubio vs Nacional

  • Estadio Jardines Del Hipódromo
  • Hernán Heras - Andrés Cunha (VAR)

20:00 - Liverpool vs Juventud

  • Parque Viera
  • Mathías De Armas - Christian Ferreyra (VAR)

Lunes 2 de noviembre

20:00 - Albion vs Deportivo Maldonado

  • Estadio Franzini
  • Andrés Matonte - Andrés Cunha (VAR)

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