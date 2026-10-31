Momento bisagra: Peñarol obligado a cortar su racha y defender la cima de la Anual

Durante los últimos entrenamientos de la semana, el once que probó el cuerpo técnico aurinegro alineó con: Washington Aguerre en el arco; una línea defensiva integrada por Ignacio Alegre, Germán Pezzella, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera; un mediocampo conformado por Eric Remedi, Eduardo Darias y Nicolás Fernández; para dejar en el frente de ataque a Javier Cabrera, Leonel Jaime y al ya mencionado Abel Hernández.

El bohemio necesita ganar

Del otro lado de la cancha, el presente de Wanderers no otorga margen para la relajación. El conjunto bohemio, bajo la dirección técnica de Mathías Corujo, transita una campaña sumamente apretada en la que pelea por la permanencia en la categoría. Actualmente, los del Prado se ubican en la última posición de salvación dentro de la tabla del descenso, apenas un paso por encima de Central Español, por lo que sumar unidades resulta fundamental para sus aspiraciones de mantenerse en la máxima categoría.

Las autoridades arbitrales para este trascendental encuentro ya están definidas. El juez central será Leodán González, quien estará secundado desde las bandas por los asistentes Héctor Bergaló y Marcos Rosamen. Como cuarto árbitro estará Daniel Rodríguez, al tiempo que la tecnología del VAR será responsabilidad de Diego Dunajec y Nicolás Tarán. Con todos los condimentos sobre la mesa, el choque en el Saroldi promete emociones fuertes y una exigencia máxima para ambos contendientes.