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% % | Club Atlético Peñarol | bisagra | Arezo

Desde las 16:30

Momento bisagra: Peñarol obligado a cortar su racha y defender la cima de la Anual

El carbonero enfrenta a Wanderers en el Saroldi por la fecha 12 del Clausura. Abel sería titular y Arezo continuaría en el banco.

Matías Arezo estaría otra vez en el banco de Peñarol.

Matías Arezo estaría otra vez en el banco de Peñarol.
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Por Redacción Caras y Caretas

El Parque Saroldi será este sábado, desde las 16:30 horas, el escenario de un duelo de máxima tensión y necesidades dispares. En el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguay, Peñarol será local en el escenario darsenero ante Wanderers, con la imperiosa urgencia de reencontrarse con la victoria. Para el equipo dirigido por Diego Aguirre, el encuentro no es uno más del calendario: representa un auténtico punto de inflexión en la recta final de la temporada.

Los carboneros arriban a este compromiso tras atravesar un tramo complejo de cuatro partidos consecutivos sin conocer el triunfo —tres de ellos correspondientes al torneo Clausura—, una racha que encendió las alarmas en Los Aromos. Si bien la escuadra aurinegra se mantiene en lo más alto de la tabla Anual con 64 unidades, su margen de error se ha reducido al mínimo. Actualmente, Deportivo Maldonado lo acecha a tan solo dos puntos, mientras que Montevideo City Torque se encuentra a cuatro, por lo que sumar de a tres resulta vital para resguardar el liderazgo acumulado.

Arezo estaría en el banco

Ante este panorama adverso, el "Fiera" Aguirre metió mano en la pizarra y diagramó variantes tácticas para visitar el partido de este sábado. La decisión más resonante pasa por dejar de lado el ensayo del doble nueve de arranque —una alternativa que probó en diversos tramos del año con resultados dispares—, relegando al banco de suplentes a Matías Arezo. De este modo, el estratega ratificará a Abel Hernández como única referencia ofensiva de área y a Javier Cabrera desbordando por la banda, apostando por el equilibrio en la zona de volantes con la inclusión de Eduardo Darias y Nicolás Fernández.

Durante los últimos entrenamientos de la semana, el once que probó el cuerpo técnico aurinegro alineó con: Washington Aguerre en el arco; una línea defensiva integrada por Ignacio Alegre, Germán Pezzella, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera; un mediocampo conformado por Eric Remedi, Eduardo Darias y Nicolás Fernández; para dejar en el frente de ataque a Javier Cabrera, Leonel Jaime y al ya mencionado Abel Hernández.

El bohemio necesita ganar

Del otro lado de la cancha, el presente de Wanderers no otorga margen para la relajación. El conjunto bohemio, bajo la dirección técnica de Mathías Corujo, transita una campaña sumamente apretada en la que pelea por la permanencia en la categoría. Actualmente, los del Prado se ubican en la última posición de salvación dentro de la tabla del descenso, apenas un paso por encima de Central Español, por lo que sumar unidades resulta fundamental para sus aspiraciones de mantenerse en la máxima categoría.

Las autoridades arbitrales para este trascendental encuentro ya están definidas. El juez central será Leodán González, quien estará secundado desde las bandas por los asistentes Héctor Bergaló y Marcos Rosamen. Como cuarto árbitro estará Daniel Rodríguez, al tiempo que la tecnología del VAR será responsabilidad de Diego Dunajec y Nicolás Tarán. Con todos los condimentos sobre la mesa, el choque en el Saroldi promete emociones fuertes y una exigencia máxima para ambos contendientes.

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