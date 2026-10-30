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La reflexión de Guzmán Pereira sobre las redes sociales: "nos invadieron y juegan un rol muy malo"

“Leer tantas críticas y redes sociales te llevan a cuestionarse si sos malo de verdad" contó el mediocampista sobre su experiencia cuando estuvo jugando en Chile-

Guzmán Pereira en Uruguay Montevideo.

Guzmán Pereira en Uruguay Montevideo.
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Este viernes en el programa Tarde de Fútbol, habló en exclusiva Guzmán Pereira quien actualmente defiende a Uruguay Montevideo en la Segunda División. Recordó al final perdida con Wanderers ante Danubio, su momento en los de Pueblo Victoria y dejó una muy buena reflexión sobre las redes sociales.

El futbolista de 35 años reveló que su idea era “no jugar más” pero que ante el llamado por parte de Uruguay Montevideo, “me costó decir que no porque quiero seguir jugando”. Su salida a Agropecuario de Argentina lo hizo “salir del mapa” y desde ese momento le costó recibir llamados por parte de clubes.

“Este año jugué mucho pero el nuevo entrenador está apostando a los jóvenes y está perfecto. Ya estamos descendidos pero nos queda aguardar que pasa con la resolución de los clubes para ver si jugamos un repechaje o no”, puntualizó.

Las redes sociales y el fútbol

Durante la entrevista, la conversación pasó de manera inesperada al impacto que tienen las redes sociales en los futbolistas, algo que supo sufrir Pereira cuando se encontraba jugando en la Universidad de Chile.

“Las redes sociales nos han invadido y juegan un rol muy malo a la hora en que las cosas no salen”. Recordó que cuando llegó a Universidad de Chile esperaban un “montón” de él pero que la adaptación a ese fútbol le costó para “encontrar mi nivel”.

“En el fútbol no tenés tiempo. En Chile esperaban una cosa que no pude dársela por lo que tuve que cerrar todas mis redes sociales porque empezaron a llegarme muchísimos insultos. Necesitaba resetear y aprender a manejar las redes para volver a ser yo”, continuó.

“Leer tantas críticas y redes sociales te llevan a cuestionarse si sos malo de verdad. Tuve que empezar a trabajar con profesionales para volver a mi nivel y no dejar que los insultos me perjudicaran”, agregó.

La derrota ante Danubio en la final

Guzmán Pereira fue parte del plantel de Wanderers que supo llegar a la final del Campeonato Uruguayo en 2014, que terminaron perdiendo de manera agónica ante Danubio.

“Ese Wanderers dirigido por Alfredo Arias, trajo una idea diferente al fútbol local dónde perdimos una de las mejores finales que vi del Campeonato Uruguayo. Nos tocó perder pero hicimos un gran año demostrando que se podía jugar a algo diferente”, recordó.

“Ese plantel quedó para la historia. Logramos el Clausura y la Anual pero nos faltó la frutilla de la torta que era lograr el Uruguayo. Fue una espina que nos quedó a todos pendientes pero se lograron cosas muy importantes”, finalizó.

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