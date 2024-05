Antoni con esguince de rodilla será baja en los próximos partidos

Gónzalez y la Libertadores

Después del partido ante River Plate, en el cual Nacional rescató un valioso punto de cara al futuro del grupo, el argentino Gastón Gonzalez uno de los mejores jugadores ante los millonarios, habló en rueda de prensa.

"Lo que me pidieron en la semana fue lo que pasó. Llegar al fondo, tirar el centro, jugar el mano a mano. Creo que lo hicimos bien. Por suerte llegamos al empate y tuvimos para ganarlo", dijo el volante.

"Yo me preparo y trabajo todos los días para cuando me toque, sea el partido que sea. Ante River era un partido hermoso para jugar, de los más lindos. Llevaba a eso, a jugar con actitud, a ir para adelante. Gracias al cuerpo técnico, me dieron al oportunidad. Hay que aprovecharla. Creo que no me fue mal. Hay que seguir trabajando para lo que sigue".

Y continuó: "Para el jugador es lindo tener esta seguidilla de partidos. Ya mañana tenemos que volver a empezar. Jugamos en tres días y a los cuatro días de vuelta. Por suerte tenemos un plantel donde todos están al pie del cañón para cuando le toque, y al que le toca siempre está de la mejor manera. Obviamente hay que prepararse, son tres semanitas para que se termine todo. Hay que ganar todo lo que queda".