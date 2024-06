Apertura: huracán albiceleste en la Cuchilla de Belvedere

Datos Liverpool 0-3 Cerro

Liverpool: Sebastián Lentinelly, Jean Pierre Rosso (65′ Kevin Amaro), Matías De Los Santos, Enzo Martínez, Agustín Cayetano, Diego Rodríguez (65′ Lucas Lemos), Agustín González (65′ Martín Barrios), Diego García (77′ Lucas Wasilewsky), Matías Ocampo (65′ Hebert Vergara), Renzo Machado y Franco Nicola. DT: Emiliano Alfaro.

Cerro: Darío Denis, Enrique Femia, Martín González, Pablo Lacoste, Mathías Abero, Alejo Macelli (70′ Nahuel Petillo), Martín Rabuñal, Rodrigo Marín (79′ Ignacio Pereira), Joshuan Berrios (86′ Mariano Peralta Bauer), Santiago Ramírez (86′ Gabriel Umpíérrez) y Emiliano Villar (70′ Nicolás González). DT: Ignacio Pallas.

Goles: 54′ Rodrigo Marín (C), 56′ Joshuan Berrios (C), 83′ Nicolás González (C).

Tarjetas amarillas: 47′ Alejo Macelli (C), 58′ Mathías Abero (C), 67′ Pablo Lacoste (C).