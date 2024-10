Arde la interna de la selección: Suárez habló y sus dichos generaron polémica

Suarez agregó que durante la estadía en Estados Unidos, se terminó de quebrar la relación entre el entrenador y Agustín Canobbio. "A Canobbio, lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto", reveló el delantero.

Consultado sobre si habló sobre estas situaciones con Bielsa, manifestó que no planteó ninguna inquietud porque "ya conocía la situación, sabiendo que él no es de lidiar con los supuestos líderes o jugadores con experiencia porque no le gustan".

"Matías Vecino fue el primero que la vio venir. Nadie se pregunta nada que un tipo como Vecino con 30 años se fue de un día para otro?", planteó.

La selección y el Complejo Celeste

En la entrevista brindada a De Fútbol se habla así, Luis Suárez también habló sobre la relación que se vivía puertas para adentro del Complejo Celeste. Contó que "a los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar".

Manifestó que "le parte el alma" que en el Complejo se viva así y pidió a la gente "que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar".