Juventud consiguió un empate agónico que lo ilusiona

Con el descuento consumado y las ganas, el equipo local salió despavorido a buscar el empate, algo que conseguirían a falta de tres minutos para el cierre. La pelota cayó al área proveniente desde la derecha, y Marcelo Pérez cruzó de manera notable el cabezazo para repartir puntos en el Estadio Centenario.

Este empate permite a Juventud seguir en carrera por continuar en la Sudamericana. Hoy está segundo a dos puntos de Cienciano. Academia Puerto Cabello, será su próximo rival el 21 de mayo en Venezuela.

Posiciones: Cienciano 7, Juventud 5, Atlético Mineiro 4, Puerto Cabello 3.

Juventud

Sebastián Sosa, David Morosini (73′ Rodrigo Chagas), Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Renzo Rabino, Emanuel Cecchini (79′ Sebastián Guerrero), Leonel Roldán, Facundo Pérez (56′ Ramiro Peralta), Juan Boselli (56′ Pablo Lago), Alejo Cruz y Fernando Mimbacas (73′ Marcelo Pérez).

DT: Sergio Blanco.

Atlético Mineiro

Everson, Ruan, Lyanco, Vitor Hugo, Natanael, Alan Franco, Renan Lodi, Maycon (46′ Tomás Pérez), Bernard (46′ Gustavo Scarpa), Alan Minda (64′ Dudu) y Matías Cassiera (64′ Reinier).

DT: Eduardo Domínguez.