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Deportes Atlético Mineiro |

sigue en carrera

Juventud consiguió un empate agónico que lo ilusiona

El equipo de Sergio Blanco levantó dos goles de ventaja, igualó ante Atlético Mineiro y depende de sí mismo para seguir en la Sudamericana.

Juventud igualó ante Atlético Mineiro.

Juventud igualó ante Atlético Mineiro.

 Gastón Britos / FocoUy
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Una gran noche para todo el pueblo pedrense, que se ilusiona con seguir en carrera en la Copa Sudamericana. En un encuentro que lo tuvo dos goles abajo, Juventud igualó 2 a 2 ante Atlético Mineiro gracias a un gol en los minutos finales.

Pese al buen arranque de Juventud, el elenco brasilero se iba a ir en ventaja al descanso gracias a un tanto de Alan Minda. Tras un córner y una mala salida de Sosa, la pelota le quedó al futbolista galo que en la puerta del área remató por sobre los defensores para abrir el marcador.

Para la segunda mitad, los pedrenses mantuvieron las intenciones pero nuevamente sufrirían un revés. Cuando faltaban quince para el cierre, Hugo anticipó en el primer palo y marcó el segundo gol para Atlético Mineiro. Pero la reacción fue inmediata, y apenas un minuto más tarde, el pedrense iba a descontar por intermedio de Pablo Lago.

Con el descuento consumado y las ganas, el equipo local salió despavorido a buscar el empate, algo que conseguirían a falta de tres minutos para el cierre. La pelota cayó al área proveniente desde la derecha, y Marcelo Pérez cruzó de manera notable el cabezazo para repartir puntos en el Estadio Centenario.

Este empate permite a Juventud seguir en carrera por continuar en la Sudamericana. Hoy está segundo a dos puntos de Cienciano. Academia Puerto Cabello, será su próximo rival el 21 de mayo en Venezuela.

Posiciones: Cienciano 7, Juventud 5, Atlético Mineiro 4, Puerto Cabello 3.

Juventud

Sebastián Sosa, David Morosini (73′ Rodrigo Chagas), Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Renzo Rabino, Emanuel Cecchini (79′ Sebastián Guerrero), Leonel Roldán, Facundo Pérez (56′ Ramiro Peralta), Juan Boselli (56′ Pablo Lago), Alejo Cruz y Fernando Mimbacas (73′ Marcelo Pérez).

DT: Sergio Blanco.

Atlético Mineiro

Everson, Ruan, Lyanco, Vitor Hugo, Natanael, Alan Franco, Renan Lodi, Maycon (46′ Tomás Pérez), Bernard (46′ Gustavo Scarpa), Alan Minda (64′ Dudu) y Matías Cassiera (64′ Reinier).

DT: Eduardo Domínguez.

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