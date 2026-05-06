Sorpresa y media en Nacional: el juvenil Juan García sería titular ante Tolima

A las 23 horas Nacional se enfrenta a Deportes Tolima por la cuarta fecha del grupo B de la Copa Libertadores de América, en un partido fundamental para los dirigidos por Jorge Bava. Será fundamental que el albo se traiga algo de Ibagué para encaminar el pasaje a la siguiente ronda, ya que jugará los últimos dos partidos como local.
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Caras y Caretas Diario
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Este martes por la tarde el entrenador paró el posible equipo titular con variantes y alguna sorpresa. Por ejemplo el entrenador confirmó a Nicolás Rodríguez como titular en el lateral derecho y colocó a Tomás Viera en el izquierdo.
Camilo Cándido aún no ha demostrado en su vuelta al club lo buen lateral que es, a estado errático en muchas decisiones, tanto yendo al ataque como defendiendo. Por su parte Bais tampoco está en un buen nivel y se notó el pasado fin de semana cuando hizo un tonto penal. Por tal motivo Bava le daría la confianza a Viera que cumplió ante Albión como lateral izquierdo.
Pero la gran sorpresa viene en la mitad de la cancha ya que va será titular por primera vez el juvenil Juan Ignacio García. El volante centraal de 19 años hará su debut oficial en Copa Libertadores. García debutó en un partido amistoso en el verano y jugó 28 minutos.Es volante central de buen físico, juga bien con el balón y tras la expulsión de Lucas Rodríguez en la fecha pasada, el entrenador lo colocaría como titular, dejando fuera del equipo al argentino Mauricio Vera.
Otro que se metería en el once inicial es Maximiliano Silvera para acompañar a Maximiliano Gómez en ofensiva.
El equipo
Así las cosas, el probable once tricolor para enfrentar a Deportes Tolima desde la hora 23 en Ibagué sería con Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel y Tomás Viera; Juan Ignacio García, Luciano Boggio, Baltasar Barcia y Juan Cruz De los Santos. Maxi Gómez y Maxi Silvera.
Todos iguales
Para Nacional será fundamental sumar en Ibagué, ya que el grupo B está muy parejo y todos tienen la misma cantidad de puntos finalizada la primera vuelta. Los cuatro equipos de la llave están con 4 puntos. Tolima lidera por diferencia de goles, Nacional segundo, Universitario de Perú está tercero y cierra Coquimbo Unido.
Esta noche los jugadores deben demostrar porque están en Nacional. El primer semestre del año como todos sabemos fue malo, pero ya es hora de revertir y hoy de visitante es un buen momento para hacerlo y empezar a pensar en el futuro.