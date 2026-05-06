Sorpresa y media en Nacional: el juvenil Juan García sería titular ante Tolima

Pero la gran sorpresa viene en la mitad de la cancha ya que va será titular por primera vez el juvenil Juan Ignacio García. El volante centraal de 19 años hará su debut oficial en Copa Libertadores. García debutó en un partido amistoso en el verano y jugó 28 minutos.Es volante central de buen físico, juga bien con el balón y tras la expulsión de Lucas Rodríguez en la fecha pasada, el entrenador lo colocaría como titular, dejando fuera del equipo al argentino Mauricio Vera.

Otro que se metería en el once inicial es Maximiliano Silvera para acompañar a Maximiliano Gómez en ofensiva.

El equipo

Así las cosas, el probable once tricolor para enfrentar a Deportes Tolima desde la hora 23 en Ibagué sería con Luis Mejía; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel y Tomás Viera; Juan Ignacio García, Luciano Boggio, Baltasar Barcia y Juan Cruz De los Santos. Maxi Gómez y Maxi Silvera.

Todos iguales

Para Nacional será fundamental sumar en Ibagué, ya que el grupo B está muy parejo y todos tienen la misma cantidad de puntos finalizada la primera vuelta. Los cuatro equipos de la llave están con 4 puntos. Tolima lidera por diferencia de goles, Nacional segundo, Universitario de Perú está tercero y cierra Coquimbo Unido.

Esta noche los jugadores deben demostrar porque están en Nacional. El primer semestre del año como todos sabemos fue malo, pero ya es hora de revertir y hoy de visitante es un buen momento para hacerlo y empezar a pensar en el futuro.