Messi, el Mundial y los penales: el impensado récord negativo que batió el argentino

Lionel Messi está jugando este Mundial a un nivel brutal, y mientras Argentina ya está en los cuartos de final, el astro argentino se transformó en el máximo goleador histórico de esta competencia. En el partido ante Egipto, Messi volvió a batir un nuevo récord, pero esta vez negativo.
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En el minuto 20 del encuentro ante la selección egipcia, el golero Mostafa Shobeir Oufa le tapó un penal al número 10 de Argentina. De esta manera, Lionel Messi se transformó en el futbolista con mayor penales errados en tiempo reglamentario en la historia de los mundiales.
El jugador del Inter Miami, a lo largo de sus seis mundiales ejecutó 8 tiros penales (sin incluir las tandas de penales) de los cuáles convirtió 4 de ellos. Casualmente todos fueron en el Mundial de Qatar 2022, al marcarle a Arabia Saudita, Países Bajos, Croacia y Francia.
De los cuatro penales que no logró convertir, dos fueron en esta edición 2026 al fallar ante Austria y Egipto. Luego erró ante Islandia en Rusia 2018 y frente a Polonia en el Mundial de Qatar 2022.