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Mundial | Argentina |

bate hasta récrods negativos

Messi, el Mundial y los penales: el impensado récord negativo que batió el argentino

Con su penal errado ante Egipto, Lionel Messi se transformó en el futbolista con mayor penales errados en tiempo reglamentario en la historia de los mundiales.

Messi el futbolista con mayor penales errados en la historia de los mundiales.

Messi el futbolista con mayor penales errados en la historia de los mundiales.
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En el minuto 20 del encuentro ante la selección egipcia, el golero Mostafa Shobeir Oufa le tapó un penal al número 10 de Argentina. De esta manera, Lionel Messi se transformó en el futbolista con mayor penales errados en tiempo reglamentario en la historia de los mundiales.

El jugador del Inter Miami, a lo largo de sus seis mundiales ejecutó 8 tiros penales (sin incluir las tandas de penales) de los cuáles convirtió 4 de ellos. Casualmente todos fueron en el Mundial de Qatar 2022, al marcarle a Arabia Saudita, Países Bajos, Croacia y Francia.

De los cuatro penales que no logró convertir, dos fueron en esta edición 2026 al fallar ante Austria y Egipto. Luego erró ante Islandia en Rusia 2018 y frente a Polonia en el Mundial de Qatar 2022.

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