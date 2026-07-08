Producción industrial argentina cayó 3,1 % interanual entre enero y mayo

En los primeros cinco meses del año, el rubro más afectado por la retracción de la producción industrial fue el de prendas textiles, de vestir, cuero y calzado, que acumula un declive del 26,5 %, seguido de la categoría maquinaria y equipo, con un retroceso del 20 %, y del rubro otros equipos, aparatos e instrumentos, que decayó un 15,7 %.

Entre enero y mayo, también la producción de prendas de vestir, cuero y calzado acumuló un retroceso del 15,3 % en términos interanuales, por delante del segmento vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, que decayó un 13,1 %; del rubro productos de caucho y plástico, que disminuyó un 8,1 %; de otros equipos de transporte, que bajó un siete %; y de las industrias metálicas básicas, que declinaron un siete %.

Solo en mayo, catorce de las 16 divisiones de la industria registraron disminuciones interanuales.

La caída mayor

De acuerdo a su incidencia en el nivel general, las mayores caídas se observaron en maquinaria y equipo (23,4 %), alimentos y bebidas (tres %), vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (15,9 %), y prendas de vestir cuero y calzado (14,7 %).

También constataron una merma el rubro productos textiles (26,2 %), sustancias y productos químicos (3,1 %), productos de caucho y plástico (10,2 %), otros equipos, aparatos e instrumentos (12,5 %) e industrias metálicas básicas (cuatro %).

En la misma sintonía, se redujo la producción de muebles y colchones y otras industrias manufactureras (7,3 %), madera, papel, edición e impresión (2,9 %), productos minerales no metálicos (2,3 %), otro equipo de transporte (9,9 %) y productos de metal (1,2 %).

Las incidencias positivas solo correspondieron al segmento refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (19,4 %) y productos de tabaco (14,6 %).

La producción industrial argentina creció un 1,6 % el año pasado, revirtiendo así el desplome del 9,4 % registrado en 2024.

(Sputnik)