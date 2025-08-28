Así quedaron los cruces para esta temporada de UEFA Champions League

Ya está todo pronto. Este jueves se llevó en el principado de Mónaco el sorteo de la UEFA Champions League para la temporada 2025/2026, y en esta oportunidad, el azar dejó cruces que prometen ser memorable en lo que será la primera fase de la prestigiosa competición europa.
En esta edición, marcada por ser la segunda oportunidad que se jugará por segunda vez bajo el nuevo formato de "fase liga" con 36 equipos, se vivirá una competición más intensa y exigente que en temporadas anteriores.
Los cruces
RIVALES DEL BAYERN MÚNICH: Se medirá de local a Chelsea, Brujas, Sporting Lisboa y Union SG, mientras que viajará para jugar vs PSG.
RIVALES DEL CHELSEA: Se medirá de local a Barcelona, Benfica, Ajax y Pafos, mientras que viajará para jugar vs Bayern, Atalanta, Napoli y Qarabag.
RIVALES DEL REAL MADRID: Se medirá de local a Manchester City, Juventus, Marsella y Monaco, mientras que viajará para jugar contra Liverpool, Benfica, Olympiacos y Kairat Almaty.
RIVALES DEL FC BARCELONA: Se medirá de local a PSG, Eintracht Frankfurt, Olympiacos y Copenhague, mientras que viajará para jugar contra Chelsea, Brujas, Slavia Praga y Newcastle.
RIVALES DEL LIVERPOOL: Se medirá de local a Real Madrid, Atlético de Madrid, PSV y Qarabag mientras que viajará para jugar contra Inter, Eintrach Frankfurt, Marsella y Qarabag.
RIVALES DEL BORUSSIA DORTMUND: Se medirá de local a Inter, Villarreal, Bodo Glimt y Athletic Club, mientras que viajará para jugar contra Manchester City, Juventus, Tottenham y Copenhagen.
RIVALES DEL INTER MILAN: Se medirá de local a Liverpool, Arsenal, Slavia praga y Kairat Almaty, mientras que viajará para jugar contra Dortmund, Atlético de Madrid, Ajax y Union SG.
RIVALES DEL MANCHESTER CITY: Se medirá de local a Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli y Galatasaray, mientras que viajará para jugar contra Real Madrid, Villarreal, Bodo Glimt y Mónaco.
RIVALES DEL PSG: Se medirá de local a Bayern, Atalanta, Tottenham y Newcastle, mientras que viajará para jugar contra Barcelona, Bayer Leverkusen, Sporting Lisboa y Athletic.
RIVALES DEL ARSENAL: Se medirá de local a Bayern, Atletico de Madrid, Olympiacos y Kairat, mientras que viajará para juga contra el Inter, Brujas, Slavia Praga y Athletic.
BAYER LEVERKUSEN: Se medirá de local a PSG, Villarreal, PSV y Newcastle, mientras que viajará para jugar contra el Manchester City, Benfica, Olympiacos y Copenhague.
RIVALES DEL BRUJAS: Se medirá de local a Barcelona, Arsenal, Marsella y Monaco, mientras que viajará para jugar contra Bayern, Atalanta, Sporting Lisboa y Kairat.
RIVALES DEL BENFICA: Se medirá de local a Real Madrid, Leverkusen, Napoli y Qarabag, mientras que viajará para jugar contra Chelsea, Juventus, Ajax y Newcastle.
RIVALES DEL ATALANTA: Se medirá de local a Chelsea, Brujas, Slavia Praga y Athletic, mientras que viajará para jugar contra PSG, Frankfurt, Olympique Marsella y Union SG.
RIVALES DEL JUVENTUS: Se medirá de local a Dortmund, Benfica, Sporting Lisboa y Pafos, mientras que viajará para jugar contra el Real Madrid, Villarreal, Bodo Glimt y Monaco.
RIVALES DEL FRANKFURT: Se medirá de local a Liverpool, Atalanta, Tottenham y Galatasaray, mientras que viajará para jugar contra Barcelona, Atlético de Madrid, Napoli y Qarabag.
RIVALES DEL VILLARREAL: Se medirá de local a Manchester City, Juventus, Ajax y Copenhague, mientras que viajará para jugar contra Dortmund, Tottenham, Pafos y Leverkusen.
RIVALES DEL ATLÉTICO: Se medirá de local a Inter, Frankfurt, Bodo Glimt y Union SG, mientras que viajará para jugar contra Liverpool, PSV, Galatasaray y Arsenal.
RIVALES DEL MARSELLA: Se medirá de local a Liverpool, Atalanta, Ajax y Newcastle mientras que viajará para jugar vs Real Madrid, Brujas, Sporting Lisboa y Union SG.
RIVALES DEL BODO GLIMT: Se medirá de local a Manchester City, Tottenham, Juventus y Monaco, mientras que viajará para jugar vs Dortmund, Atletico, Slavia Praga y Galatasaray.
RIVALES DEL TOTTENHAM: Se medirá de local a Dortmund, Villarreal, Slavia Praga y Copenhague, mientras que viajará para jugar contra PSG, Frankfurt,Bodo Glimt y Monaco.
RIVALES DEL SLAVIA PRAGA: Se medirá de local a Barcelona, Arsenal, Bodo Glimt y Athletic viajará para jugar contra Inter, Atalanta, Tottenham y Pafos.
RIVALES DEL AJAX: De local a Inter, benfica, Olympiacos y Galatasaray, mientras que viajará para jugar contra Chelsea, Villarreal, Marsella y Qarabag.
RIVALES DEL OLYMPIACOS: Se medirá de local con Real Madrid, Leverkusen, PSV y Pafos, mientras viajará para jugar contra Barcelona, Arsenal, Ajax y Kairat.
RIVALES DEL SPORTING PORTUGAL: Se medirá de local a PSG, Brujas, Marsella y Kairat, mientras que viajará para jugar contra Bayern, Juventus, Napoli y Athletic Club.
RIVALES DEL NÁPOLES: Se medirá de local a Chelsea, Frankfurt, Sporting y Qarabag, mientras que viajará para jugar contra el Manchester City, Benfica, PSV y Copenhague.
RIVALES DEL PSV: Se medirá de local a Bayern, Atlético, Napoles y Union SG, mientras que viajará para jugar contra Liverpool, Leverkusen, Newcastle y Olympiacos.
RIVALES DEL KAIRAT: Se medirá de local a Madrid, Brujas, Olympiacos y Pafos y fuera de casa contra Inter, Arsenal, Sporting y Copenhague.
RIVALES DEL COPENHAGUE: Se medirá de local a Dortmund, Leverkusen, Napoli y Qarabag, mientras que viajará para jugar vs Barcelona, Villarreal, Tottenham y Kairat.
RIVALES DEL PAFOS: Se medirá de local a Bayern, Villarreal, Slavia Praga y Monaco, mientras que viajará para jugar contra el Chelsea, Juventus, Olympiacos y Kairat.
RIVALES DEL UNION SG: Se medirá de local a Inter, Atalanta, Marsella y Newcastle, mientras que viajará para jugar contra el Bayern, Atlético, PSV y Galatasaray.
RIVALES DEL NEWCASTLE: Se medirá de local a Barcelona, Benfica, PSV y Athletic, mientras que viajará para jugar contra el PSG, Leverkusen, Marsella y Union SG.
RIVALES DEL GALATASARAY: Se medirá de local a Liverpool, Atlético, Bodo Glimt y Union SG, mientras que viajará para jugar contra el Manchester City, Frankfurt, Ajax y Monaco.
RIVALES DEL MONACO: Se medirá de local a Manchester City, Juventus, Tottenham y Galatasaray, mientras que viajará para jugar contra el Real Madrid, Brujas, Bodo Glimt y Pafos.
RIVALES DEL QARABAG: Se medirá de local a Chelsea, Frankfurt, Ajax y Copenhague, mientras que viajará para jugar contra Liverpool, Benfica, Napoli y Athletic.
RIVALES DEL ATHLETIC CLUB: Se medirá de local a PSG, Arsenal, Sporting y Qarabag, mientras que viajará para jugar contra Dortmund, Atalanta, Newcastle y Slavia Praga.
La fase de grupos se jugará en ocho fechas, entre septiembre de este año y enero de 2026. Cada equipo disputará ocho partidos contra rivales de distintos bombos, enfrentando a dos clubes de cada uno, con encuentros tanto en casa como fuera.