Peirano tendría una duda para visitar a River Plate el sábado en el Saroldi

Lo real es que si es una lesión muscular, un golpe, una inflamación en algúna parte del pie, nadie sabe nada. Tampoco vamos a especular con algún otro tema que no sabemos. Pero la realidad es que llama la atención como Carneiro no está siendo tenido en cuenta luego de todo lo que pasó el jugador con una lesión que lo dejó fuera de las canchas más de once meses.

No hay ningún tipo de parte oficial por parte del club, nadie consulta y el hincha espera poder llegar a contar con el Gonzalo Carneiro que hizo una buena temporada pasada y que dejó la vara muy alta.

Ya es sabido que Yonatan Rodríguez ya no está más en la institución y eso hace que haya un cupo más en el banco de suplentes. Romulo Otero, quien jugó de titular el pasado martes cuando Nacional le ganó en Minas a Huracán FC por la Copa AUF Uruguay, no va ser titular el próximo sábado y la incertidumbre pasa por saber si va a estar convocado. No está teniendo buenos minutos, tanto cuando le tcocó ser titular como cuando le tocó ingresar en el transcurro de los partidos. Además, en la posición en la que mejor juega, hay varios compañeros que le se están ganando su lugar y esto puede hacer pensar que el venezolano se quede fuera de la convocatoria.

La duda en el lateral izquierdo

La única duda que tendría el técnico tricolor Pablo Peirano para el partido de este sábado ante River Plate está en el lateral izquierdo. El entrenador define por estas horas si mantiene al colombiano Juan Pablo Patiño como titular y le da la chance a Diego Romero de arrancar jugadndo. La verdad, hasta el momento el jugador llegado de Once Caldas mostró poco y Romero tampoco a podido redondear grandes producciones.

El resto del equipo sería el mismo que viene jugando en el Torneo Clausura con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Juan Pablo Patiño o Diego Romero; Luciano Boggio, Christian Oliva; Lucas Villalba, Nicolás López, Juan Cruz de los Santos y Maximiliano Gómez.