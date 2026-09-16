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Deportes Atlético Mineiro |

partidazo en brasil

Atlético Mineiro forzó los penales en la hora y se metió en la semifinal de la Sudamericana

Luego de derrotar 4 a 2 al Santos como local, Atlético Mineiro aguarda por el ganador de MC Torque o Cienciano en las semifinales de la Sudamericana.

Atlético Mineiro, semifinalista de la Sudamericana.

Atlético Mineiro, semifinalista de la Sudamericana.

 @SudamericanaBR
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Tenemos el tercer semifinalista de la Copa Sudamericana. Atlético Mineiro se quedó con un verdadero partidazo luego de derrotar por penales al Santos (la serie había quedado 4 a 4 en el global) y ahora aguarda por el ganador del partido entre MC Torque y Cienciano.

El equipo de Mineiro tenía que remontar dos goles en contra, y comenzó con el pie derecho desde el vestuario porque antes del minutos, Bernard puso el primer tanto del partido. A los veinte minutos, y tras una gran jugada de Fred, Reinier igualó la serie para el equipo local.

Antes de terminar el primer tiempo hubo dos nuevas alegrías. Primero Lyanco en contra volvió a poner a Santos por delante del global, pero antes de irse al vestuario, nuevamente Reinier puso la igualdad.

Ya en el complemento, Gabriel Barbosa volvió a poner a Santos arriba en la serie. Sin embargo, en el segundo minuto del tiempo añadido, Tomás Cuello de cabeza mandó el partido a los penales. Desde los doce pasos, Atlético Mineiro fue más efectivo y con un gol de Thiago Borbas, se metió en los mejores cuatro equipos de la copa.

Lo que queda en la Sudamericana

Este jueves finalizarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana, cuando desde las 21:30, MC Torque reciba en el Estadio Centenario al Cienciano de Perú. El rival enfrentará a Atlético Mineiro.

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