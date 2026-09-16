Atlético Mineiro forzó los penales en la hora y se metió en la semifinal de la Sudamericana

Ya en el complemento, Gabriel Barbosa volvió a poner a Santos arriba en la serie. Sin embargo, en el segundo minuto del tiempo añadido, Tomás Cuello de cabeza mandó el partido a los penales. Desde los doce pasos, Atlético Mineiro fue más efectivo y con un gol de Thiago Borbas, se metió en los mejores cuatro equipos de la copa.

Lo que queda en la Sudamericana

Este jueves finalizarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana, cuando desde las 21:30, MC Torque reciba en el Estadio Centenario al Cienciano de Perú. El rival enfrentará a Atlético Mineiro.