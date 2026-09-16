Tenemos el tercer semifinalista de la Copa Sudamericana. Atlético Mineiro se quedó con un verdadero partidazo luego de derrotar por penales al Santos (la serie había quedado 4 a 4 en el global) y ahora aguarda por el ganador del partido entre MC Torque y Cienciano.
partidazo en brasil
Atlético Mineiro forzó los penales en la hora y se metió en la semifinal de la Sudamericana
Luego de derrotar 4 a 2 al Santos como local, Atlético Mineiro aguarda por el ganador de MC Torque o Cienciano en las semifinales de la Sudamericana.