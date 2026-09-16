Trump amenaza con cortar el comercio con Europa si Canadá ingresa a la UE

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, saludó la propuesta de avanzar a "una alianza mucho más fuerte y más ambiciosa en el futuro".

Desde Ottawa afirmaron que Canadá y Europa deben asegurar su autonomía estratégica a través de la cooperación.

Canadá busca abrirse

El Gobierno de Canadá está buscando diversificar sus alianzas comerciales en medio de la disputa con EEUU por los aranceles aplicados por Washington y la consiguiente reciprocidad de Ottawa.

El 21 de agosto fracasaron las negociaciones comerciales entre ambos países.

Al día siguiente, EEUU comenzó a aplicar un arancel del 50% a productos canadienses por valor de 20.000 millones de dólares.

Aranceles

Canadá ha estado correspondiendo esa medida desde el 8 de setiembre, centrándose en sectores estadounidenses como el acero, los productos lácteos, los electrodomésticos, la maquinaria agrícola, la celulosa y el papel, y la electrónica.

A principios de setiembre, el primer ministro afirmó que Canadá está dispuesta a firmar un acuerdo comercial con EEUU tan pronto como este último esté preparado para hacerlo; no obstante, también había subrayado anteriormente que el diálogo solo podría reanudarse si Washington y sus funcionarios abandonaban su retórica "dura" contra Ottawa y se tomaban las negociaciones en serio.

(Sputnik)