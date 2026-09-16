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Mundo

ve malas intenciones

Trump amenaza con cortar el comercio con Europa si Canadá ingresa a la UE

El anuncio del interés de Canadá de ser miembro asociado a la UE despertó la bronca de Trump que lanzó amenazas de aranceles o suspensión de comercio.

Primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Primer ministro de Canadá, Mark Carney.
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"Si hacen eso (sumar a Canadá como miembro asociado de la UE), que creo que es un acto de hostilidad total, voy a aplicar importantes aranceles o suspender el comercio con Europa para muchas cosas. Si Europa lo hace con buena intención, está bien. Si es con mala intención, voy a aplicar fuertes aranceles a Europa", dijo el mandatario a la prensa.

Más temprano el miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso a Canadá mejorar la relación bilateral y llevarla del actual Acuerdo Económico y Comercial Integral a una alianza de alto nivel.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, saludó la propuesta de avanzar a "una alianza mucho más fuerte y más ambiciosa en el futuro".

Desde Ottawa afirmaron que Canadá y Europa deben asegurar su autonomía estratégica a través de la cooperación.

Canadá busca abrirse

El Gobierno de Canadá está buscando diversificar sus alianzas comerciales en medio de la disputa con EEUU por los aranceles aplicados por Washington y la consiguiente reciprocidad de Ottawa.

El 21 de agosto fracasaron las negociaciones comerciales entre ambos países.

Al día siguiente, EEUU comenzó a aplicar un arancel del 50% a productos canadienses por valor de 20.000 millones de dólares.

Aranceles

Canadá ha estado correspondiendo esa medida desde el 8 de setiembre, centrándose en sectores estadounidenses como el acero, los productos lácteos, los electrodomésticos, la maquinaria agrícola, la celulosa y el papel, y la electrónica.

A principios de setiembre, el primer ministro afirmó que Canadá está dispuesta a firmar un acuerdo comercial con EEUU tan pronto como este último esté preparado para hacerlo; no obstante, también había subrayado anteriormente que el diálogo solo podría reanudarse si Washington y sus funcionarios abandonaban su retórica "dura" contra Ottawa y se tomaban las negociaciones en serio.

(Sputnik)

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