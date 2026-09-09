Continúa en marcha la disputa de los partidos de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, destacándose una vez más un tanto uruguayo para el triunfo de su equipo. En este caso, Christian Oliva cerró el triunfo para Santos, marcando su primer gol en este campeonato.
victoria en Brasil
Christian Oliva marcó su primer gol en la Sudamericana para el triunfo de Santos
El mediocampista uruguayo marcó el segundo tanto de Santos que venció por 2 a 0 a Atlético Mineiro en la ida de los cuartos de final de la Sudamericana.