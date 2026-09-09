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Deportes Oliva | Atlético Mineiro |

victoria en Brasil

Christian Oliva marcó su primer gol en la Sudamericana para el triunfo de Santos

El mediocampista uruguayo marcó el segundo tanto de Santos que venció por 2 a 0 a Atlético Mineiro en la ida de los cuartos de final de la Sudamericana.

Oliva convirtió para Santos en la Sudamericana.

Oliva convirtió para Santos en la Sudamericana.

 @SantosFC
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Continúa en marcha la disputa de los partidos de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, destacándose una vez más un tanto uruguayo para el triunfo de su equipo. En este caso, Christian Oliva cerró el triunfo para Santos, marcando su primer gol en este campeonato.

La apertura del marcador llegó a los 30 minutos, cuando desde un centro frontal, Gabriel Barbosa bajó la pelota de cabeza para que por el centro del área chica apareciera Willian Arão y marcara el primer tanto.

Ya en la segunda mitad iba a llegar el grito uruguayo. Nuevamente Gabriel Barbosa apareció por el sector derecho, mandó un centro con la cara externa del pie para que en el punto penal apareciera Christian Oliva que con una gran volea, pusiera el segundo tanto del encuentro.

¿Cómo sigue la Sudamericana?

Este jueves se jugará el último partido de las ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Desde las 21:30 horas, MC Torque saldrá en busca de seguir haciendo historia cuando suba a la altura de Cusco a enfrentarse al Cienciano.

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