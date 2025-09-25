La semana pasada, la Dirección General Impositiva (DGI) recibió una denuncia anónima contra la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en la que se acusa a la entidad de hacer un uso indebido de la exoneración impositiva prevista en el artículo 69 de la Constitución. Dicha norma establece que las instituciones de enseñanza privada y aquellas de carácter cultural gozan de una exoneración genérica de impuestos nacionales y departamentales.
AUF denunciada ante DGI por "uso indebido de exoneración impositiva"
Un denunciante anónimo acusa a la AUF de hacer uso indebido de exoneración impositiva y pide a la DGI investigar.