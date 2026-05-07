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Deportes Real Madrid | Federico Valverde |

¿se vienen sanciones?

Real Madrid abrirá "sendo" expediente contra Valverde quien sufrió traumatismo craneoencefálico

El capitán de la selección uruguaya y del Real Madrid, estará entre 10 y 15 de baja luego del golpe recibido en un altercado contra su compañero Tchouameni.

Real Madrid abrirá expediente contra Federico Valverde.

Real Madrid abrirá expediente contra Federico Valverde.
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Este jueves, el elenco merengue dio a conocer el parte médico del futbolista uruguayo que debió ser atendido en un hospital tras el altercado con el futbolista francés.

Según informó, luego de que la sanidad del club atendiera a Federico Valverde, se le diagnosticó un traumatismo craneoencefálico. Además, agregan que el uruguayo está en su casa “en buen estado” y deberá permanecer entre 10 y 15 días de reposo.

Comunicado del Real Madrid sobre el incidente

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni”, escribió el merengue en el comunicado.

Agregan que “el club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”.

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