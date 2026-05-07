Luego de que se hiciera público el fuerte intercambio entre el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouameni, el Real Madrid emitió un comunicado de prensa en el que adelantan los pasos que seguirá el club ante estos hechos.
¿se vienen sanciones?
Real Madrid abrirá "sendo" expediente contra Valverde quien sufrió traumatismo craneoencefálico
El capitán de la selección uruguaya y del Real Madrid, estará entre 10 y 15 de baja luego del golpe recibido en un altercado contra su compañero Tchouameni.