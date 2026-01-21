León Gieco participó de homenaje a los desaparecidos en Canelones.

El emblemático músico argentino León Gieco realizó una visita histórica al Sendero de la Memoria del Parque Roosevelt (Canelones). El artista, cuya carrera ha sido una banda sonora de las luchas sociales en el Río de la Plata, recorrió este espacio dedicado a homenajear a los detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar y reafirmó su apoyo a las causas vinculadas a los derechos humanos.
Memoria y música
