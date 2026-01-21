Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos León Gieco | Sendero de la Memoria |

Memoria y música

León Gieco participó de homenaje a los desaparecidos en Canelones

El músico argentino León Gieco recorrió el Sendero de la Memoria en Canelones y cantó algunas de sus canciones emblemáticas: “Donde haya memoria, yo estoy”.

 Foto: Intendencia de Canelones
Por Redacción Caras y Caretas

El emblemático músico argentino León Gieco realizó una visita histórica al Sendero de la Memoria del Parque Roosevelt (Canelones). El artista, cuya carrera ha sido una banda sonora de las luchas sociales en el Río de la Plata, recorrió este espacio dedicado a homenajear a los detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar y reafirmó su apoyo a las causas vinculadas a los derechos humanos.

"Cualquier trabajo que se haga respetando los derechos humanos y la memoria, yo estoy”, aseguró en diálogo con la prensa. Asimismo, señaló que "lo más importante para estos lugares es que vengan los chicos más chiquitos de los colegios, porque ahí está el secreto de guardar la memoria".

Gieco expresó que al estar en el sendero sintió que es un lugar "especial" en el que se siente la fuerza de las personas que lo realizaron. “Le tengo tanto respeto a esas personas que se preocupan por realizar estas cosas (…) Es como encontrar hermanos de lucha”, sostuvo.

La música como legado

Tras el recorrido, frente a un reducido grupo de familiares de detenidos desaparecidos, Gieco tomó su guitarra y armónica para ofrecer una breve pero potente presentación. El repertorio, seleccionado minuciosamente para la ocasión, incluyó sus composiciones "El desembarco" y "La memoria", cerrando con la icónica pieza de María Elena Walsh, "Como la cigarra".

"Las canciones son importantes para la memoria, porque quedan para siempre. [...] Yo soy privilegiado, como varios autores y compositores uruguayos o argentinos, de que las canciones quedan para siempre, entonces mis canciones, que son sociales y hablan de la memoria, ayudan a visualizar este lugar", agregó.

Para finalizar, el músico manifestó su firme intención de regresar a Uruguay para participar en las actividades del Mes de la Memoria y, específicamente, volver a ser parte de la Marcha del Silencio que cada 20 de mayo convoca a miles de personas en Montevideo. "Yo soy uno de los primeros que insistió en que juntemos las fechas como para venir a la marcha. Ya vine una vez y sería muy bueno venir otra vez", concluyó.

