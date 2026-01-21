León Gieco participó de homenaje a los desaparecidos en Canelones.

_CHI3744 Foto: Intendencia de Canelones

La música como legado

Tras el recorrido, frente a un reducido grupo de familiares de detenidos desaparecidos, Gieco tomó su guitarra y armónica para ofrecer una breve pero potente presentación. El repertorio, seleccionado minuciosamente para la ocasión, incluyó sus composiciones "El desembarco" y "La memoria", cerrando con la icónica pieza de María Elena Walsh, "Como la cigarra".

"Las canciones son importantes para la memoria, porque quedan para siempre. [...] Yo soy privilegiado, como varios autores y compositores uruguayos o argentinos, de que las canciones quedan para siempre, entonces mis canciones, que son sociales y hablan de la memoria, ayudan a visualizar este lugar", agregó.

Para finalizar, el músico manifestó su firme intención de regresar a Uruguay para participar en las actividades del Mes de la Memoria y, específicamente, volver a ser parte de la Marcha del Silencio que cada 20 de mayo convoca a miles de personas en Montevideo. "Yo soy uno de los primeros que insistió en que juntemos las fechas como para venir a la marcha. Ya vine una vez y sería muy bueno venir otra vez", concluyó.