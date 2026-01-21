Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política residuos | Ministerio de Ambiente | Montevideo

Plan metropolitano

Canelones, Montevideo y San José acordaron un plan de gestión de residuos de obras

Las tres intendencias, junto al Ministerio de Ambiente, unificarán normativas y exigirán planes de gestión a las constructoras para fomentar el ordenamiento del manejo de residuos.

&nbsp;Firmaron plan metropolitano de gestión de residuos de obras.

 Firmaron plan metropolitano de gestión de residuos de obras.

 Foto: Intendencia de Montevideo
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Los gobiernos de Montevideo, Canelones y San José firmaron un acuerdo estratégico para poner en marcha un plan metropolitano de gestión de residuos de obras. El convenio, que cuenta con el respaldo y la articulación técnica del Ministerio de Ambiente, busca ordenar el tratamiento de escombros y fomentar la economía circular en un sector clave para la economía nacional.

La firma del acuerdo, que tuvo lugar en la sala Ernesto de los Campos del Palacio Municipal, contó con la presencia del ministro de Ambiente en funciones, Óscar Caputi; el intendente de Montevideo en funciones, Justo Onandi; el intendente de Canelones, Francisco Legnani; y la intendenta de San José, Ana María Bentaberri.

Objetivos

Desde la Intendencia de Montevideo explicaron que "el objetivo del acuerdo es promover el ordenamiento integral de la gestión de los residuos de obras de construcción a nivel metropolitano, asegurando su trazabilidad, valorización y disposición final ambientalmente adecuada, en el marco de una transición hacia un modelo circular".

Con esta iniciativa también se busca fomentar plantas de reciclaje, la valorización de materiales de obra, ordenar la disposición de escombros para evitar vertederos irregulares, así como difundir entre las constructoras el listado de sitios habilitados para el relleno o remediación y acompañar al sector privado en la transición hacia prácticas más verdes.

Según detalló María José Lombardi, de la Dirección General de Gestión Ambiental de la comuna canaria, la nueva normativa, por ejemplo, exigirá que los proyectos de construcción que superen determinado volumen presenten, obligatoriamente, un plan de manejo de desechos desde el inicio de sus trámites.

Una normativa común

Durante el acto de firma, el subsecretario de Ambiente, Oscar Caputi, valoró el esfuerzo técnico interinstitucional que permitió armonizar las reglas de juego para la región. “Este ha sido un proceso de largo trabajo de entre los técnicos de las intendencias y del ministerio, ajustando todo lo que tiene que ver a la normativa, de manera de tener una normativa común para el área metropolitana”.

Onandi valoró el trabajo conjunto de las distintas intendencias y sostuvo que el acuerdo “define un trabajo articulado en materia de disposición de residuos, generando estrategias de recuperación y de valorización de distintos materiales”.

Por su parte, el Intendente de Canelones, Francisco Legnani, subrayó el compromiso de la comuna con las políticas de recuperación de materiales y destacó la posición de liderazgo del departamento en la materia. "Canelones es el departamento que más recicla en términos absolutos y hoy estamos dando un paso más que es el tratamiento de los residuos de construcción”.

Y añadió: “Tener una gestión de residuos ordenada es clave para disminuir los impactos ambientales y lograr que una menor cantidad de toneladas de residuos lleguen a disposición final”.

A su turno, la intendenta de San José señaló que organizar la gestión de los residuos de las obras, "también brindará la oportunidad de recuperar esos recursos y habilitará una importante generación de empleos como una estrategia compartida entre las tres intendencias”.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar