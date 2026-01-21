Canelones, Montevideo y San José acordaron un plan de gestión de residuos de obras

Con esta iniciativa también se busca fomentar plantas de reciclaje, la valorización de materiales de obra, ordenar la disposición de escombros para evitar vertederos irregulares, así como difundir entre las constructoras el listado de sitios habilitados para el relleno o remediación y acompañar al sector privado en la transición hacia prácticas más verdes.

Según detalló María José Lombardi, de la Dirección General de Gestión Ambiental de la comuna canaria, la nueva normativa, por ejemplo, exigirá que los proyectos de construcción que superen determinado volumen presenten, obligatoriamente, un plan de manejo de desechos desde el inicio de sus trámites.

Una normativa común

Durante el acto de firma, el subsecretario de Ambiente, Oscar Caputi, valoró el esfuerzo técnico interinstitucional que permitió armonizar las reglas de juego para la región. “Este ha sido un proceso de largo trabajo de entre los técnicos de las intendencias y del ministerio, ajustando todo lo que tiene que ver a la normativa, de manera de tener una normativa común para el área metropolitana”.

Onandi valoró el trabajo conjunto de las distintas intendencias y sostuvo que el acuerdo “define un trabajo articulado en materia de disposición de residuos, generando estrategias de recuperación y de valorización de distintos materiales”.

Por su parte, el Intendente de Canelones, Francisco Legnani, subrayó el compromiso de la comuna con las políticas de recuperación de materiales y destacó la posición de liderazgo del departamento en la materia. "Canelones es el departamento que más recicla en términos absolutos y hoy estamos dando un paso más que es el tratamiento de los residuos de construcción”.

Y añadió: “Tener una gestión de residuos ordenada es clave para disminuir los impactos ambientales y lograr que una menor cantidad de toneladas de residuos lleguen a disposición final”.

A su turno, la intendenta de San José señaló que organizar la gestión de los residuos de las obras, "también brindará la oportunidad de recuperar esos recursos y habilitará una importante generación de empleos como una estrategia compartida entre las tres intendencias”.