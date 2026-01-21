Hacete socio para acceder a este contenido

Política homenaje | Óscar Andrade |

Homenaje del PCU a los internacionalistas

"El imperio no pasará", dijo Óscar Andrade en homenaje a los 32 cubanos asesinados por EEUU en Venezuela

El secretario general del PCU, Óscar Andrade, llamó a levantar las banderas de la humanidad ante las agresiones de EEUU y remarcó la solidaridad de los cubanos.

Senador y secretario del PCU, Óscar Andrade, durante el homenaje a los cubanos asesinados en Venezuela.

Por Redacción Caras y Caretas

El Partido Comunista de Uruguay (PCU) y la Unión de la Juventud Comunista (UJC) realizaron un homenaje a los 32 internacionalistas cubanos que formaban parte de la seguridad presidencial de Nicolás Maduro y fueron asesinados por militares de Estados Unidos (EEUU) el pasado 3 de enero en Venezuela.

La actividad realizada en la Seccional 20 del PCU (Agraciada y Valentín Gómez) fue convocada con la consigna “Honrar, honra”, concepto planteado por el héroe de la independencia de Cuba y de las luchas por la libertad de América Latina, José Martí, para reafirmar "nuestro compromiso con la soberanía de los pueblos, el internacionalismo y la lucha por un mundo sin guerras ni dominación".

Andrade: "Los imperios en declive se tornan más agresivos"

El homenaje finalizó con la oratoria del senador y secretario general del PCU, Óscar Andrade.

El "Boca", advirtió, en referencia a EEUU, que "los imperios en declive se tornan más agresivos" y amenazan con la "pulverización de las condiciones democráticas", debido a que "en esa dinámica de los intereses geopolíticos, pasan por arriba los derechos de los pueblos".

Recordó que "la historia de los Estados Unidos ha estado marcada particularmente por apoyar las peores dictaduras contra los pueblos de América Latina.

Ante un imperialismo violento hay que "levantar las banderas de la humanidad"

Andrade aseguró que lo ocurrido el pasado 3 de enero no fue un agresión a Venezuela sino un "golpe global". Ante ese escenario, el secretario general del PCU llamó a "levantar las banderas en el mundo de la humanidad" para defenderse de un "imperialismo cada vez más violento".

El senador homenajeó a los 32 internacionalistas de Cuba que cayeron en combate defendiendo a la revolución bolivariana y recalcó la histórica solidaridad del pueblo cubano, y puso como ejemplo local, al grupo de médicos que vinieron desde la isla para participar de la Misión Milagro, colaborando en el Hospital de Ojos "José Martí".

El "Boca" cerró el evento reivindicando: "Que viva Cuba, que vivan los pueblos de América Latina" y "que podamos levantar el puño con fuerza y decir 'el imperialismo no pasará' porque encontrará un pueblo digno, un pueblo movilizado, un pueblo firme con las banderas en alto".

Embed - Homenaje a los 32 internacionalistas cubanos asesinados por Estados Unidos en Venezuela

