Sociedad residencial | mujer | Fray Marcos

Aberrante

Horror en residencial de Fray Marcos: mujer denunció "esclavitud" y propietaria terminó imputada

Una mujer de 69 años logró escapar del establecimiento y denunció que era obligada a trabajar y entregar su dinero. La Justicia dispuso prisión preventiva por 120 días para la propietaria del residencial.

Por Redacción de Caras y Caretas

La Justicia del departamento de Florida imputó a la propietaria de un residencial ubicado en Fray Marcos tras una grave denuncia por presuntos maltratos y explotación de adultos mayores. El caso salió a la luz luego de que una mujer de 69 años escapara del lugar y pidiera ayuda en la vía pública, asegurando que vivía en una “situación de esclavitud”.

Una fuga que destapó el caso

Según la investigación, la mujer había ingresado al residencial en diciembre. Días atrás logró huir del establecimiento y solicitó ayuda a un transeúnte, manifestando que se encontraba en situación de calle y que era víctima de maltratos.

El hombre acudió a una seccional policial y relató lo ocurrido, lo que dio inicio a una investigación que rápidamente puso bajo la lupa al residencial.

La víctima denunció que era obligada a realizar tareas de limpieza, sufría malos tratos y estaba sometida a una situación de explotación dentro del establecimiento.

Préstamos y dinero retenido

De acuerdo con las actuaciones judiciales, la investigación también reveló que la mujer habría sido obligada a gestionar préstamos, cuyo dinero quedaba en manos de la propietaria del residencial.

Además, según la denuncia, la responsable del lugar retenía su pensión y su tarjeta de crédito, lo que agravó la situación detectada por las autoridades.

Allanamiento y más denuncias

Tras reunir elementos, la Policía realizó un allanamiento en el alojamiento, donde constató la presencia de al menos 29 personas alojadas.

Durante el procedimiento, otros residentes también denunciaron presuntos maltratos y condiciones sanitarias precarias, lo que reforzó las sospechas sobre el funcionamiento del lugar.

Los delitos por los que fue imputada

Finalmente, la propietaria del residencial fue imputada como presunta autora de múltiples delitos, entre ellos:

  • delito continuado de violencia privada

  • lesiones graves

  • dos delitos de omisión de asistencia

  • desacato

  • reiterados delitos de abuso de la inferioridad psicológica de personas incapaces

  • abandono de personas incapaces

La Justicia dispuso prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación.

Intervención para proteger a los residentes

Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía solicitó además la intervención del Juzgado de Familia Especializado para resolver la situación de los residentes que permanecían en el establecimiento.

También se dispuso la actuación de la Unidad de Víctimas y Testigos, con el objetivo de brindar atención, asistencia y cuidados a las personas afectadas.

