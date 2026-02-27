Esta noche continúa la cuarta del Apertura con el clásico a la vista

Con la victoria de MC Torque ante Defensor Sporting, se dio inicio a la cuarta fecha del Torneo Apertura que continuará esta noche y tendrá como plato fuerte el clásico entre Nacional y Peñarol el próximo domingo en el Gran Parque Central.
Este viernes a partir de las 20:00 horas en el Estadio Luis Tróccoli, Cerro estará recibiendo a Boston River. Hernán Heras será el árbitro del encuentro, mientras que en el VAR estará Diego Riveiro.
El líder, Central Español, será local por primera vez en la temporada en el Parque Palermo, cuando el sábado desde las 20:00 reciba a Wanderers en un encuentro clave por la permanencia. Augusto Olmos será el árbitro mientras que Andrés Cunha estará en el VAR.
El plato fuerte de la etapa estará el domingo, cuando a partir de las 19:30 horas, Nacional reciba a Peñarol en el Gran Parque Central. Andrés Matonte será el juez principal y tendrá a Leodán González en el VAR.
Así continúa la cuarta del Apertura
Viernes 27 de febrero
20:00 - Cerro vs Boston River
- Estadio Luis Tróccoli
- Hernán Heras - Diego Riveiro (VAR)
Sábado 28 de febrero
09:45 - Albion vs Racing
- Estadio Luis Franzini
- Anahí Fernández - Daniel Fedorczuk (VAR)
17:00 - Danubio vs Progreso
- Jardines del Hipódromo
- Javier Feres - Antonio García (VAR)
20:00 - Central Español vs Wanderers
- Parque Palermo
- Augusto Olmos - Andrés Cunha (VAR)
Domingo 1 de marzo
09:45 - Liverpool vs Cerro Largo
- Parque Viera
- Javier Burgos - Diego Dunajec (VAR)
19:30 - Nacional vs Peñarol
- Gran Parque Central
- Andrés Matonte - Leodán González (VAR)
Lunes 2 de marzo
20:00 - Deportivo Maldonado vs Juventud
- Estadio Domingo Burgueño Miguel
- Gustavo Tejera - Chrsitian Ferreyra (VAR)