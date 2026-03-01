Probables alineaciones para el clásico de este domingo y la estadística en el Parque Central

Este domingo se vivirá un nuevo clásico del fútbol uruguayo entre Nacional y Peñarol en "territorio" bolso y este no es un dato menor, ya que Nacional tiene una clara ventaja de local según la estadística.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Ventaja de Nacional jugando en el Parque
Nacional mantiene una clara supremacía en los clásicos disputados ante Peñarol en el Gran Parque Central desde que los encuentros oficiales volvieron a jugarse allí en 2021. En ese escenario se registraron siete enfrentamientos entre torneos locales y la Copa Sudamericana, con saldo favorable para el tricolor: cuatro victorias, dos empates y apenas un triunfo aurinegro. Ese único éxito de Peñarol se dio el 15 de julio de 2021, cuando ganó 2-1 por los octavos de final del certamen continental, con goles de Agustín Canobbio y Valentín Rodríguez, mientras que Gonzalo Bergessio descontó para Nacional. El antecedente más reciente en ese estadio fue el 30 de noviembre de 2025, en la revancha de las finales de la Liga AUF Uruguaya, cuando el conjunto tricolor se impuso 1-0 en el alargue con gol de Ebere.
Probables alineaciones
Nacional, formaría con Luis Mejía, Juan Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Camilo Cándido, Lucas Rodríguez, Mauricio Vera, Luciano Boggio, Maximiliano Silvera/Nicolás López, Tomás Verón Lupi y Maximiliano Gómez
D.T. Jadson Viera
Peñarol, por su parte, formaría con Washington Aguerre, Emanuel Gularte/Franco Escobar, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Eric Remedi, Jesús Trindade, Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni y Matías Arezo
D.T. Diego Aguirre
Arbitraje
Árbitro: Andrés Matonte
Asistentes: Agustín Berisso y Héctor Bergaló
Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez
VAR: Leodán González, Diego Riveiro y Nicolás Tarán