Probables alineaciones para el clásico de este domingo y la estadística en el Parque Central

Ventaja de Nacional jugando en el Parque

Nacional mantiene una clara supremacía en los clásicos disputados ante Peñarol en el Gran Parque Central desde que los encuentros oficiales volvieron a jugarse allí en 2021. En ese escenario se registraron siete enfrentamientos entre torneos locales y la Copa Sudamericana, con saldo favorable para el tricolor: cuatro victorias, dos empates y apenas un triunfo aurinegro. Ese único éxito de Peñarol se dio el 15 de julio de 2021, cuando ganó 2-1 por los octavos de final del certamen continental, con goles de Agustín Canobbio y Valentín Rodríguez, mientras que Gonzalo Bergessio descontó para Nacional. El antecedente más reciente en ese estadio fue el 30 de noviembre de 2025, en la revancha de las finales de la Liga AUF Uruguaya, cuando el conjunto tricolor se impuso 1-0 en el alargue con gol de Ebere.