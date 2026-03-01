La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) incorporó un ecógrafo de última generación en el centro auxiliar de Guichón, en Paysandú. El dispositivo, que utiliza inteligencia artificial, facilitará el acceso a estudios diagnósticos especializados sin necesidad de realizar traslados.
inteligencia artificial
Centro Auxiliar de Guichón optimizará diagnósticos con ecógrafo de última generación
En el marco de la estrategia de descentralización y fortalecimiento, comenzó a funcionar un nuevo ecógrafo Samsung V5 en el centro auxiliar de Guichón