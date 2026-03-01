Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad ecógrafo | inteligencia |

inteligencia artificial

Centro Auxiliar de Guichón optimizará diagnósticos con ecógrafo de última generación

En el marco de la estrategia de descentralización y fortalecimiento, comenzó a funcionar un nuevo ecógrafo Samsung V5 en el centro auxiliar de Guichón

Nuevo ecógrafo en Guichón.

 Presidencia
La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) incorporó un ecógrafo de última generación en el centro auxiliar de Guichón, en Paysandú. El dispositivo, que utiliza inteligencia artificial, facilitará el acceso a estudios diagnósticos especializados sin necesidad de realizar traslados.

En el marco de la estrategia de descentralización y fortalecimiento de la red de teleultrasonografía que desarrolla ASSE, comenzó a funcionar un nuevo ecógrafo Samsung V5 en el centro auxiliar de Guichón, en el departamento de Paysandú, que atiende a unos 7.000 usuarios.

El equipamiento utiliza inteligencia artificial y garantiza una alta precisi.ón diagnóstica. El nuevo sistema permitirá que los estudios realizados en Guichón sean informados en tiempo real por especialistas ubicados en otros puntos del país.

La directora del centro auxiliar, Karina Alonso, explicó que la prioridad inicial será el área de ginecología y obstetricia, que abarcan una de las mayores demandas de la localidad.

Informó, además, que el personal técnico recibirá capacitación específica en el hospital Pereira Rossell para el manejo de la plataforma de telemedicina. "Las ecografías se harán en Guichón y, en el mismo momento, los profesionales del Pereira Rossell emitirán el diagnóstico", destacó la jerarca.

Asimismo, subrayó que esta iniciativa reduce los tiempos de espera y elimina la necesidad de traslados hacia Montevideo, lo que ponderó como forma de equidad en la atención sanitaria. La concreción de este avance fue posible gracias al trabajo articulado de la Red de Telemedicina y el apoyo de una organización sin fines de lucro.

Por último, destacó que esta incorporación permite consolidar la red tecnológica a nivel nacional y acercar especialistas y tecnología de vanguardia a todo el territorio.

