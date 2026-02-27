Más de 700 funcionarios policiales participarán del operativo de seguridad para el clásico del próximo domingo que se disputará en el estadio de Nacional, el Gran Parque Central. Así lo informó el jefe del Estado Mayor General de la Dirección de la Policía Nacional, comisario mayor Kerman Da Rosa.
Más de 700 policías en el operativo de seguridad para el clásico del domingo
En el operativo participarán 739 policías y que desde el jueves se lleva adelante un dispositivo de seguridad en diferentes puntos donde se agrupan las parcialidades de ambos clubes.