Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes

atentos

Más de 700 policías en el operativo de seguridad para el clásico del domingo

En el operativo participarán 739 policías y que desde el jueves se lleva adelante un dispositivo de seguridad en diferentes puntos donde se agrupan las parcialidades de ambos clubes.

Más de 700 policías para el clásico.

Más de 700 policías para el clásico.

 Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Más de 700 funcionarios policiales participarán del operativo de seguridad para el clásico del próximo domingo que se disputará en el estadio de Nacional, el Gran Parque Central. Así lo informó el jefe del Estado Mayor General de la Dirección de la Policía Nacional, comisario mayor Kerman Da Rosa.

En conferencia de prensa, Da Rosa explicó que en el operativo participarán 739 policías y que desde el jueves se lleva adelante un dispositivo de seguridad en diferentes puntos donde se agrupan las parcialidades de ambos clubes.

De acuerdo al cronograma estipulado, el domingo la Policía ingresará en horas de la mañana al escenario deportivo para las inspecciones de seguridad correspondientes. A partir de la hora 06.00 será el inicio del despliegue del operativo, 15.30 se desarrollará el operativo general y la apertura de las puertas del Gran Parque Central se abrirán a la hora 16.30; la Policía exhorta a llegar con tiempo.

Habrá zona de vallado y exclusión vehicular y peatonal en las calles Gral. Urquiza, desde Jaime Cibils hasta Estero Bellaco y por las calles Comandante Braga entre avenida 8 de Octubre y Juan Ramón Gómez.

Los elementos que no se podrán ingresar al escenario deportivo son: bengalas, papel picado y serpentinas, humos, bebidas alcohólicas, objetos peligrosos y paraguas.

HCMq2xYWgAA3V4V

Por el contrario, los elementos permitidos de ingresar al escenario deportivo son: radio, termo y mate, bombos o tambores, carteras, mochilas y riñoneras (bolsos chicos) y banderas de hasta 2m x 1m sin mástil.

Ingreso al clásico

En lo que respecta a los ingresos, Da Rosa destacó que se establecieron filtros de ingresos para los hinchas de Nacional a la tribuna Abdón Porte, ingresan por la zona de Urquiza y Comandante Braga. "Ahí se instalan 3 filtros de ingreso que permitirían un ingreso fluido de la parcialidad", indicó.

Habrá tres puntos de ingreso para la parcialidad de Nacional, General Urquiza y Estero Bellaco, Comandante Braga y Carlos Anaya, y Juan Ramón Gómez y Jaime Cibils.

Dejá tu comentario

Te puede interesar