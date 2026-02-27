Más de 700 policías en el operativo de seguridad para el clásico del domingo

Habrá zona de vallado y exclusión vehicular y peatonal en las calles Gral. Urquiza, desde Jaime Cibils hasta Estero Bellaco y por las calles Comandante Braga entre avenida 8 de Octubre y Juan Ramón Gómez.

Los elementos que no se podrán ingresar al escenario deportivo son: bengalas, papel picado y serpentinas, humos, bebidas alcohólicas, objetos peligrosos y paraguas.

Por el contrario, los elementos permitidos de ingresar al escenario deportivo son: radio, termo y mate, bombos o tambores, carteras, mochilas y riñoneras (bolsos chicos) y banderas de hasta 2m x 1m sin mástil.

Ingreso al clásico

En lo que respecta a los ingresos, Da Rosa destacó que se establecieron filtros de ingresos para los hinchas de Nacional a la tribuna Abdón Porte, ingresan por la zona de Urquiza y Comandante Braga. "Ahí se instalan 3 filtros de ingreso que permitirían un ingreso fluido de la parcialidad", indicó.

Habrá tres puntos de ingreso para la parcialidad de Nacional, General Urquiza y Estero Bellaco, Comandante Braga y Carlos Anaya, y Juan Ramón Gómez y Jaime Cibils.