Balbi sobre declaraciones de Bauzá: "Manifestaciones infelices y afectó a la familia"

Malestar de Balbi y Nacional con Bauzá

El presidente de Nacional, Alejandro Balbi, se refirió a las declaraciones del secretario nacional de Deporte, Sebastián Bauzá. El mandatario tricolor respondió a estos dichos en De fútbol se habla así, de Dsports: “Fueron totalmente desafortunadas, fuera de lugar y fuera de contexto. Indudablemente, afectó a la familia. No sumaban. Restaron mucho. No entiendo. Preferí no llamarlo. Sé que algunos compañeros míos lo llamaron, manifestándole nuestro pesar”.